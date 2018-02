Corem Property höjer utdelningen

Corems hyresintäkter uppgick till 222 miljoner kronor i det fjärde kvartalet (204).

Driftöverskottet blev 166 miljoner kronor (152) och förvaltningsresultatet uppgick till 79 miljoner (70).

De orealiserade värdeförändringarna på fastigheter summerade till 200 miljoner (201), medan de orealiserade värdeförändringarna på derivat var -1 miljoner kronor (118).

Efter skatt blev resultatet 299 miljoner kronor (413), vilket motsvarade 0:77 kronor per stamaktie (1:03).

Styrelsen avser att föreslå årsstämman en utdelning om 0:40 kronor (0:32) per stamaktie, samt 20:00 kronor (20:00) per preferensaktie, att betalas ut med 5 kronor per kvartal.