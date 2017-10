Com Hem bättre än väntat

Com Hem redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 762 miljoner kronor för det tredje kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett underliggande ebitda-resultat på 746 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade på 1.780 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 1.802 miljoner.

Rörelseresultatet blev 255 miljoner kronor. Väntat där var 248 miljoner.

Höjer utdelningen

Com Hems styrelse föreslår att kontantutdelningen höjs till 6:00 kronor per aktie.



Höjningen från 4:00 kronor för 2016 görs "till följd av ökad tilltro till vår förmåga att generera fortsatt starkt kassaflöde", skriver bolaget.



Utdelningen föreslås betalas ut i två delar: i mars och september 2018.



Utöver kontantutdelning har bolaget för avsikt att återköpa aktier för cirka 40-50 miljoner per månad under 2018. Det är en minskning från 2017, takten på återköpen ligger nu kring 70 miljoner kronor.



"Com Hem koncernen avser att fortsätta dela ut allt kassaflöde som inte återinvesteras i bolaget till aktieägarna med bibehållen skuldsättning inom intervallet 3,5-4,0x underliggande ebitda rullande tolv månader", heter det.

Ensiffrig tillväxt

Com Hem står fast vid sitt mål om att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt av underliggande ebitda på helårsbasis för Com Hem-segmentet.

För 2017 förväntas Boxer, liksom tidigare, tillföra cirka 300 miljoner kronor i underliggande ebitda till koncernen.

Bolaget upprepar också prognosen om att leverera medelhög ensiffrig intäktstillväxt på årlig basis för Com Hem segmentet. Inklusive Boxer förväntas en intäktstillväxt om 25-30 procent för koncernen under 2017, vilket också är en upprepning.

Analytikernas snittestimat ligger på en total intäktstillväxt på 26,7 procent under 2017, enligt SME Direkt.

Bolagets investeringar förväntas, liksom tidigare, ligga inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen inklusive Boxer.

Under 2017 kommer bolaget därutöver att investera cirka 50 miljoner kronor avseende integrationen av Boxer.

Dessutom planerar bolaget att investera upp till 50 miljoner på testerna av egen fiberutbyggnad.

Analytikernas snittestimat för capex-investeringarna ligger på 1,1 miljarder kronor för 2017, enligt SME Direkt.