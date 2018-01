Sämre än väntat för Com Hem

Com Hem redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 722 miljoner kronor för det fjärde kvartalet.

Analytikerna hade räknat med ett underliggande ebitda-resultat på 717 miljoner, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade på 1.805 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 1.814 miljoner.

Rörelseresultatet blev 203 miljoner kronor. Väntat där var 255 miljoner.

Com Hem upprepar det tidigare förslaget om att lämna en utdelning om 6:00 kronor per aktie för helåret 2017. Analytikernas snittestimat låg på just 6:00 kronor. Bolaget avser inte att starta något nytt återköpsprogram mellan årsstämman och slutförandet av fusionen mellan Tele2.

Fler kunde lämnar Com Hem

Com Hem-segmentets konsumentchurn, kundflyktsandel, uppgick till 13,6 procent, en ökning med 0,8 procentenheter jämfört med tredje kvartalet 2017.

Ökningen beror främst på grund av prisjusteringar under fjärde kvartalet samt en liten del relaterad till konflikten med Discovery, uppger bolaget i rapporten.

I Com Hem segmentet växte kundbasen med 12.000 och antalet abonnemang ökade med 15.000 med mycket stark tillväxt i abonnemang för både bredband och digital-tv, upp 14.000 respektive 4.000.

Bolagets fiberexpansion på villamarknaden resulterade i att Com Hem nu når 2,8 miljoner, av målet om 3,0 miljoner, säljbara adresser.

"Vi lämnar året mer trygga än någonsin att Com Hem är ett starkt och robust kabelbolag redo att gå in i nästa tillväxtfas tillsammans med Tele2 som en ledande integrerad operatör på den svenska marknaden", skriver Com Hems vd Anders Nilsson i rapporten.

Står fast vid helårsguidning

Com Hem står fast vid sin guidning för 2018 och på medellång sikt om att bolaget strävar efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt i koncernens underliggande ebitda-resultat på helårsbasis.

Det framgår av bokslutsrapporten.

"Vi förväntar oss att tillväxten till en större del kommer att komma från Com Hem segmentet under 2018 medan vi fortsätter med de nödvändiga satsningarna för att vända Boxer", skriver vd Anders Nilsson i rapporten.

Analytikernas snittestimat för 2018 ligger på en ökning i det underliggande ebitda-resultatet på 4,9 procent, enligt SME Direkt.

Bolagets räknar också med att investeringar inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen inklusive Boxer.

Analytikernas snittestimat för capex-investeringarna ligger på 1,1 miljarder kronor för 2018, enligt SME Direkt.