Com Hem strax över förväntan

Com Hem redovisar ett underliggande ebitda-resultat på 696 miljoner kronor för det fjärde kvartalet. Väntat var 684 miljoner enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen hamnade på 1.780 miljoner kronor, vilket kan jämföras med förväntade 1.773 miljoner.

Rörelseresultatet blev 228 miljoner kronor. Väntat där var 234 miljoner.

En utdelning om 4:00 kronor per aktie föreslås för helåret (1:50). Analytikerna väntade sig en utdelning om 3:99 kronor.

Com Hem har redan tidigare meddelat avsikten att föreslå en utdelning om 4:00 kronor för helåret 2016.

Strävar efter medelhög ensiffrig tillväxt

Com Hem strävar efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt av underliggande ebitda på helårsbasis för Com Hem segmentet.

För 2017 förväntas Boxer tillföra cirka 300 miljoner kronor i underliggande ebitda till koncernen.

"Därefter strävar vi efter att leverera en medelhög ensiffrig tillväxt av underliggande ebitda för hela koncernen på helårsbasis", heter det i rapporten.

Vidare strävar Com Hem efter att leverera medelhög ensiffrig intäktstillväxt på årlig basis för Com Hem segmentet. Inklusive Boxer förväntas en intäktstillväxt om 25-30 procent för koncernen under 2017.

Bolagets investeringarna förväntas ligga inom intervallet 1,0-1,1 miljarder kronor årligen inklusive Boxer, det vill säga cirka 100 miljoner kronor lägre än tidigare guidning för Com Hem segmentet.

"Under 2017 kommer vi därutöver att investera cirka 50 miljoner kronor avseende integrationen av Boxer", uppger Com Hem.

Analytikernas snittestimat för capex-investeringarna ligger på 1,06 miljarder kronor för 2017, enligt SME Direkt.