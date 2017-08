Cherry växer kraftigt

Cherry redovisar ett resultat efter skatt på 15 miljoner kronor för det andra kvartalet 2017 (8). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 kronor (0:04).

Nettoomsättningen uppgick till 536 miljoner kronor (192), varav organisk tillväxt 37 procent.

Ebitda ökade till 93 miljoner kronor (15) och ebitda-marginalen uppgick till 17,3 procent (7,7).

Rörelseresultatet blev 60 miljoner kronor (6).

Den 17 augusti justerade Cherry sin helårsprognos och förväntar sig nu att koncernen under 2017 genererar intäkter om cirka 2.500 miljoner kronor och ebitda förväntas uppgå till cirka 480 miljoner kronor.

Stark inledning på tredje kvartalet

Spelbolaget Cherry hade under andra kvartalet sammanfattningsvis en fortsatt positiv trend och inledningen av det tredje kvartalet har varit stark. Det skriver vd Anders Holmgren i delårsrapporten.



"Vi har ytterligare diversifierat vår verksamhet, genom förvärvet av 25 procent av spelutvecklingsbolaget Highlight Games. Samtidigt visar både satsningar och antalet förvärvskandidater på en stor återstående potential. Vi ser därför med tillförsikt fram emot att vidareförädla vår portfölj av investeringar", uppger Cherry-chefen.



Ebitda-resultatet ökade med 524 procent till 93 miljoner kronor medan ebitda-marginalen uppgick till 17,3 procent.



Affärsområdena Spelutveckling och Prestationsbaserad marknadsföring sticker enligt Cherry-chefen ut positivt, samtidigt som Nätspel inte levererar helt enligt plan.



"Nätspel fortsatte att utvecklas positivt under andra kvartalet. Intäkterna ökade med 241 procent till 437 miljoner kronor, varav 31 procent var organisk tillväxt", uppger Anders Holmgren samtidigt.



Ebitda-resultatet för affärsområdet förbättrades från 5 till 62 miljoner kronor jämfört med samma kvartal i fjol, vilket ökade ebitda-marginalen från 4 till 14 procent.



"Den snabba sammanslagningen av nätspelsverksamheterna till Come On har medfört ett starkt fokus på integration vilket påverkade tillväxten. Vi kan också konstatera att satsningar på marknadsföring inte gett förväntad effekt. Det råder samtidigt en hög aktivitet med en mängd initiativ som både stärker och utvecklar affärsområdets organisation och erbjudande. Vår bedömning är att framtiden för Come On ser ljus ut, men integrationen tar lite längre tid än planerat", uppger Cherry-chefen.



I förra veckan vinstvarnade Cherry för helåret med hänvisning till att integrationen av Come On ännu inte har nått full positiv effekt.



Bolaget spår helårsintäkter om cirka 2.500 miljoner kronor medan ebitda förväntas uppgå till cirka 480 miljoner kronor. Tidigare bedömning låg på intäkter mellan 2.600 och 2.700 miljoner med ebitda om 550 till 600 miljoner kronor.