Chefsstrategen: Potential för 10 procent även i år

Det konstaterar Michael Livjin, chefsstrateg på Nordea, när han summerar ett gott ekonomiskt år 2017 och blickar bort mot det nya årets slut.

Bättre makrosiffror och högre avkastning drev tillväxten under året, trots den svaga perioden mellan 2015 och 2016 då oljepriserna mer eller mindre imploderade, konstaterar han.

Lägg därtill den politiska scenen med presidentvalet i USA och brexit – utgångspunkterna för 2017 var inte de bästa – men aktiemarknaden stod emot. Efter Emanuel Macrons seger i det franska presidentvalet tog marknaderna ett veritalbelt glädjeskutt.

Efter en påfallande svag sommar hettade den politiska scenen till igen när USA:s president Donald Trump inte kunde hålla twittrandet i schack och hamnade i en utdragen polemik med Nordkorea som samtidigt vid flera tillfällen provsköt missiler kring och över Japan.

Det fick till följd att marknaderna backade och låg kring noll i tillväxt under augusti när sentimentet hos investerarna var i bottenläge – bara för att vända uppåt igen under september och oktober då ett höstrally lade grunden för ett positivt år för globala aktier, även om rallyt avstannade under avslutningen på året. Totalt blev det ändå 10 procent upp under 2017.

Det som ändå gjorde skillnad under 2017 var att tillväxtmarknaderna, främst Asien, som sopade banan med de övriga regionerna som Latinamerika och Östeuropa. Asien passerade även USA, Europa och Japan.

Slutresultatet blev mycket gott, med en ekonomisk tillväxt som var synkroniserad tvärs över olika marknader i världen för första gången under de senaste tio åren. Centralbankernas ovilja att strama åt var en underliggande viktig faktor för tillväxten.

Vad kan vi då vänta oss av 2018?

– Det är svårt att spå, men det ser ändå hyfsat ut för resten av året. Globalt sett har ekonomin återhämtat sig efter finanskrisen och vi förväntar oss att tillväxten fortsätter, eller åtminstone håller sig ungefär på den nivå som 2017 avslutade på, säger Michael Livijn.

Eftersom inflationen i huvudsak är mycket låg saknar centralbankerna incitament att strama åt ekonomin.

Om vi bara slipper en hastigt stegring av inflationen ser året fortsatt positivt ut, blir Michael Livijns slutsats.

”Mycket kan och kommer att hända” under 2018, även om läget ser gott ut. Trots det ligger ett ”anständigt 2018 i korten”. För aktiemarknaderna bör det innebära att året avslutar cirka 5 till 10 procent upp.