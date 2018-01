Chefsstrategen: Tror på tvåsiffrig vinsttillväxt

Michael Livijn följer strategierna från 2017 in i det nya året, väl medveten om att marknaderna snabbt kan förändras.

– Starten på 2018 har onekligen varit stark utifrån ett marknadsperspektiv. Det marknadsmomentum som präglade avslutningen på förra året har fortsatt in i det nya året och riskfyllda tillgångar, framför allt aktier, har levererat avkastning över förväntan. Den ständigt närvarande frågan är naturligtvis hur länge det kan fortsätta, säger han men tillägger att banken inte vill ändra strategi så länge den underliggande bilden är så pass positiv som den är, säger han.

Nordeas Global Asset Allocation Strategy för februari har fått rubriken ”Trevlig resa”.

Den turen går fortfarande via tillväxtmarknader, både inom aktier och räntor, men även via USA eftersom tillväxten just nu är brett baserad och har potential att överraska.

Aktiestrategin behålls oförändrad under februari. Tillväxtmarknaderna ser enligt Nordea ut att ge bättre värde än USA. Av det skälet överviktar Nordea tillväxtmarknaderna, framför allt Asien och Latinamerika, på bekostnad av USA.

Synen på Japan och Europa förblir neutral.

Michael Livijn listar i månadsstrategin fyra faktorer som kan påverka marknaderna positivt. Först och främst är det finanspolitiken i USA som om den svänger kan bidra mycket positivt. Dessutom kan konsumtionen där och i Europa visa en rejäl uppsida.

De två övriga faktorerna är investeringarna, som Livijn anser har mer att ge, samt lagren som inte har hängt med efterfrågeökningarna under 2017.

Förra året överraskade positivt både ekonomiskt och vinstmässigt. Efter nästan två år av global vinstrecession blev det en comeback som hette duga.

Även om fjärde kvartalet ännu inte är färdigrapporterat kommer vinsttillväxten globalt troligen att landa norr om 15 procentenheter, vilket är det bästa resultatet sedan 2010.

– Det finns dessutom gott hopp om att utvecklingen fortsättning. Den globala ekonomin presterade som sagt bättre än väntat förra året och den trenden ser ut att fortsätta. Sant är att huvuddelen av accelerationsfasen troligen är bakom oss, dock så finns det fortsatt potential att tillväxten överraskar positivt också under 2018, säger Michael Livijn.

Men det finns några mörka moln att hålla koll på. Det mest uppenbara är det rally som pågått senaste månaderna och som drivit upp optimismen på marknaderna.

– Risken för bakslag finns där på kort sikt. Vi har dock svårt att se att en eventuell korrektion skulle vara början på en större nedgång, de underliggande utsikterna är helt enkelt för robusta för det. En risk på lite medellång sikt är inflationen. Skulle den visa fler livstecken än de senaste åren står vi inför scenariot att centralbankerna kan strama åt mer än förväntat.