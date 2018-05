Bolaget som är en "extraordinär tillväxtstory"

Det tror Kepler Cheuvreux som tagit upp det så kallade affiliate-bolaget till bevakning genom att sätta rekommendationen till köp.

Kepler utgår från att Catena Media kommer att fortsätta konsolidera marknaden vad gäller vertikalen "Igaming" och att bolaget kommer att leta nya förvärvsobjekt inom segmentet finansiella tjänster där det gjorde sitt första bolagsköp under 2017.

Dessutom finns det, poängterar Kepler, potential för organisk tillväxt. Analyshuset spår Catena Medias försäljningstillväxt kommer att uppgå till i snitt cirka 26 procent per år 2018-2020 och att ebitda-resultatet mer än fördubblas till cirka 77 miljoner euro under samma tidsperiod.

"Om man lägger till uppsidan från nya förvärv tror vi att bolaget kan nå sitt mål om 100 miljoner i ebitda-resultat år 2020", skriver Kepler Cheuvreux som bedömer att bolaget har förvärvsammunition i häradet 100-150 miljoner euro under de två kommande åren.

Keplers värderingsmodell spottar ut sig ett rimligt värde, tillika riktkurs, om 165 kr per aktie. På tisdagen handlas aktien kring 135 kr efter ha stigit med nästan 5 procent under dagen och lika mycket under måndagen då det blev känt att högsta domstolen i USA upphävt ett förbud mot betting på sport i delstaten New Jersey, ett beslut som av flera bedömare tolkas som att betting kommer bli tillåtet även i andra amerikanska delstater. Catena Media har redan verksamhet i USA, exempelvis i New Jersey.

Catena Medias verksamhet går ut på att leverera trafik av potentiella kunder, inom både onlinebetting och finansiella nättjänster. I gengäld får bolaget del av den intäkt som slutkunden genererar till speloperatören eller finansaktören.