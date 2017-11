Carlström: Fingerprint behöver en industriell partner

"Jag känner att vi nu har kommit till ett skede där det vore bra för bolaget med en stark industriell partner. Jag tror att det skulle vara det bästa för bolaget", säger han.



Johan Carlström hänvisar bland annat till beskeden från Fingerprints "Technology Update" i förra veckan, där bolaget pratade om sin iris-lösning och sin ultraljudssensorteknik för in-display (som ska möjliggöra att fingeravtryck kan avläsas var som helst på en skärm på en smartphone eller annan enhet). Fingerprint uppgav då att det ska samverka med nyckelkunder under första halvan av 2018 för att vidareutveckla in-display-tekniken och föra ut den på massmarknaden.



"Jag har tidigare varit mån om bolagets oberoende men anser nu att vi nått ett skede där det skulle vara fördelaktigt för bolaget med en stark industriell partner för att industrialisera, slutföra utveckling och kostnadseffektivt få ut saker på marknaden. Det har de inte behövt tidigare, men nu är de både i teknik- och marknadsledande position och med en handfull parallella spår som alla ska drivas. Det blir mycket mer komplext samt kostar mer resurser och kapital", säger Johan Carlström.



Skulle en partner också ta ett ägande i Fingerprint?



"Jag tror ju att det är en förutsättning för att en industriell spelare skulle vilja bli en så djup partner, annars blir de ju bara en sorts avancerad kund."



Vem skulle en potentiell partner kunna vara?



"Vi behöver inte nämna några namn, men det finns en handfull aktörer som bolaget skulle passa väl ihop med. Antingen genom ett uppköp eller att de köper mina och mina partners aktieposter."



Pratar du om en aktör inom telefonsegmentet?



"Det kan vara det, men det behöver inte vara det. Om man pratar industriella spelare är det ju de största företagen i världen som köper teknologibolag för att ta in deras teknologi. Det kan även vara halvledarbolag som vill bredda sin portfölj. Det kan vara amerikanska eller asiatiska halvledar- eller teknikbolag, det behöver inte vara telefontillverkare."



Pratar du med några sådana aktörer redan?



"Jag har fått sådana erbjudanden tidigare, men de har jag tackat nej till. Det var förra sommaren, förra hösten. Men de har ej dött precis. De hör av sig då och då, men jag har inte varit så intresserad fram tills nyligen", säger Johan Carlström.



Kommer du aktivt arbeta för att en partner hittas?



"Det kan jag inte kommentera."



Är du villig att sälja delar eller hela ditt innehav?



"Jag vill inte kommentera det. Finns det industriella spelare som är intresserade av att i olika mån samarbeta med bolaget, gå in bolaget eller köpa bolaget är jag villig och beredd att lyssna på det. Det har jag inte riktigt varit tidigare, det har inte varit aktuellt helt enkelt."



Han påpekar också att det för tillfället händer mycket i branschen på konsolideringsfronten. Amerikanska Qualcomm har tidigare lagt bud på NXP Semiconductors och häromdagen bekräftade Broadcom sitt uppköpsbud på Qualcomm.



På teknikfronten välkomnar Johan Carlström att Fingerprint har utvecklat en in-display-lösning, som han menar är "the holy grail" i branschen, det som alla söker.



"Jag gissar att det inom 9-18 månader finns in-display-lösningar från fyra spelare, där Fingerprint och Qualcomm har ultraljud och Goodix och Synaptics har optiska lösningar", säger han.



Johan Carlström tror också att Fingerprint Cards, som det senaste året har tyngts av fallande försäljning och en tuff prispress, kan återgå till att visa tillväxt framöver med hjälp av de nya segmenten som pc, smarta kort och IoT. Han utesluter inte heller att det kan bli tillväxt under 2018, då försäljningen mot telefonsegmentet fortfarande är dominerande.



"Om vi skulle titta på 2018 tror jag väl att smartphones fortfarande kommer att växa någonstans där som bolaget säger 20-25 procent men att du har en asp-erosion (prispress, reds anm). I år säger de ju att prispressen har varit 30 procent och det är väldigt ovanligt att den skulle vara 30 procent flera år i rad. Den kommer nog att komma ned, kanske inte till 10 procent men den kanske kan halveras till 15 procent", säger han.



I ett vidare resonemang landar det på en värdetillväxt i marknaden som skulle kunna ligga på omkring 10 procent, enligt Johan Carlström som samtidigt påpekar att en värre prispress än så kan radera volymökningen och inte ge någon värdetillväxt alls.



I sammanhanget tydliggör Johan Carlström att Fingerprint som marknadsledare tillverkar billigare än alla andra och kan vara den som driver priserna nedåt medvetet för att slå ut konkurrenter och skapa konsolidering av marknaden.



"Det är inte så att Fingerprint är ett offer för asp-erosionen. Om Fingerprints marginaler går ned då går många andra med förlust. Det finns inte något ont som inte har något gott med sig", säger han.



Johan Carlström är misstänkt för grovt insiderbrott, i ett åtal som väcktes i september 2015. Inget datum är satt för en rättegång, men enligt tidigare indikationer väntas den kunna hållas under 2018.



Förundersökningen om grovt insiderbrott mot Johan Carlström, kopplad till vinstvarningen från Fingerprint den 8 december 2016, lades dock ned i slutet av oktober i år