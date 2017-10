Bygghissbolagets aktie ner i källaren

Alimak redovisar ett justerat rörelseresultat (ebita) om 101 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017. Väntat var enligt SME Direkts prognossammanställning ett justerat rörelseresultat på 127 miljoner kronor.

Omsättningen uppgick till 980 miljoner kronor, vilket kan jämföras med väntade 1.044 miljoner. Den justerade rörelsemarginalen blev därmed 10,3 procent, mot väntade 15,5 procent enligt SME, och påverkades enligt bolaget negativt av en icke kassaflödespåverkande justering om 17 miljoner kronor avseende allokeringen av köpeskillingen gällande Avanti.

Rörelseresultatet (ebit) blev 69 miljoner kronor. Väntat var ett rörelseresultat om 88,8 miljoner kronor.

Nettoresultatet uppgick till 72,1 miljoner, mot väntade 53,9 miljoner, och resultatet per aktie uppgick till 1:33 kronor. Här väntades 1:00 kronor.

Att nettoresultatet avvek positivt mot förväntningarna trots det negativt avvikande rörelseresultatet kan förklaras med att finansnettot uppgick till 26 miljoner kronor (-9), påverkat av - skriver bolaget - "en positiv omvärderingseffekt av lånen upptagna vid förvärven om 43 miljoner kronor".

Vikande intäkter väntas ta fart fjärde kvartalet

Alimaks intäkter i divisionen Construction Equipment sjönk oväntat och svek förväntningarna under det tredje kvartalet: omsättningen uppgick till bara 146 miljoner (147), nästan 25 procent lägre än SME-förväntningarna på 191 miljoner.

"Den organiska intäktstillväxten om 4 procent under kvartalet återspeglar en nedgång men bör också ses mot bakgrund av mycket höga intäkter under första halvåret 2017. Intäkterna förväntas ta fart under fjärde kvartalet som ett resultat av den starka orderingången tidigare under året", skriver bolaget om detta. Den organiska orderingången ökade med 24 procent under januari-september.

Det justerade rörelseresultatet i divisionen uppgick till 13,3 miljoner kronor (17,3), mot väntade 24,7 miljoner kronor.

Det resultatmässigt större "After Sales" lyckades däremot pricka förväntningarna och noterade ett justerat rörelseresultat på 70,7 miljoner kronor, mot väntade 72,5 miljoner kronor.