Fyra nya köptips från Börsveckan

Det är råden i veckans nummer av Börsveckan, som därtill är "försiktigt positiv" till Duroc men väljer att invänta några rapporter för att se att bolaget levererar i rätt riktning.

Munters lönsamhet har förbättrats rejält de senaste åren och tillväxten är god. Med diverse antaganden som Börsveckan gör och betecknar som försiktiga skulle Munters rörelse värderas till 13,5 gånger ebitda i år, vilket givet tillväxtförutsättningarna beskrivs som en helt rimlig värdering som lämnar en viss uppsida. Rådet blir därför att teckna.

Installationsbolaget Instalco rusade under sin börspremiär förra veckan, men Börsveckan ser mer uppsida. EV/ebitda ligger på 12,6 på fjolårets siffror, och tidningen estimerar en vinst på knappt 4 kr per aktie i år, vilket ger ett p/e-tal i linje med Bravidas – vars risk visserligen är lägre än Instalcos, men potentialen är högre i nykomlingen och båda platsar i en långsiktig portfölj.

Rejlers har haft stora operativa problem sedan 2012, men förra veckans rapport visar enligt Börsveckan att bolaget är på rätt väg. Värderingen lämnar en fin uppsida om bolaget lyckas, resonerar tidningen och upprepar "starkt köp".

Ögonstyrningsbolaget Tobii har lanserat flera produkter och ytterligare väntar. "Det ser onekligen spännande ut, men en investering i aktien kräver långsiktighet", skriver Börsveckan och avvaktar trots att bolagets kassa borgar för finansiell uthållighet.

Även i Gunnebo råder "vänteläge": tillväxten är klen och engångsposter fortsätter att belasta resultatet, även om fjolårets lönsamhet vässades och den senaste rapporten var "helt okej". Konsensusprognoser spår en markant marginalförbättring under 2018, vilket Börsveckan kommenterar med "visst kan detta ske, men Gunnebos historik är inte den bästa och vi slopar köprådet för tillfället".

Det First North-listade fibernätsbolaget Transtemas aktie lockar enligt Börsveckan alltjämt, efter en "kanontillväxt" under det första kvartalet och snart 800 miljoner kr i årsomsättning. Att flera institutioner köpt in sig i bolaget betecknas som positivt, och fler spås ansluta sig till "denna tillväxtraket". Ett köpråd upprepas.

Duroc, konstateras slutligen, blir ett förändrat bolag efter det omvända förvärvet av IFG. Börsvärdet på knappt 1,2 miljarder kr ger med Börsveckans estimat för i år ett ev/ebit på cirka 8,5 justerat för nettokassan, medan vinsten per aktie blir 2,25 kr och p/e-talet 13.

Tidningen påpekar vidare att handeln i aktien på grund av den nya storägaren Peter Gyllenhammars stora innehav, 79,5 procent, blir begränsad, och att det återstår att se hur det blir med att andelen aktier i allmän ägo ska öka, vilket var orsaken till att ett undantag från budplikt beviljades av Aktiemarknadsnämnden.