Två heta köptips

"Skogs- och pappersbolaget har plågats av allsköns produktionsproblem under året och det var hög tid för ett rent kvartal utan problem. Det var också vad bolaget levererade. Vi ser goda tillväxtutsikter framför oss och höjer rådet till köp", skriver tidningen angående Bullerud Korsnäs.



Köprådet på Plejd är "åt det spekulativa hållet", heter det samtidigt.



"Det lilla smartbelysningsbolaget på Aktietorget växer starkt för tillfället och har högt ställda ambitioner inför framtiden. Utmaningar och risker saknas absolut inte, men aktien kan ändå vara intressant", resonerar Börsveckan.



Tidningen ger samtidigt rekommendationen att avvakta med Genesis IT, Nilörngruppen, Itab, Homemaid, Atlas Copco och tyska Kinnevikdelägda Zalando.



Kurspotentialen i Atlas Copco beskrivs som klen.



"Atlas må vara bäst i klassen, men det är inte aktien", skriver tidningen om verkstadsbolaget.



I analysen av Zalando har Börsveckan kommit fram till att värderingsmultiplarna är skyhöga. Bolaget har medvind och det blir svårt för konkurrenterna att knappa in, varför det trots höga multiplar inte behöver vara fel att köpa aktien givet en långsiktig investeringshorisont på minst tre till fyra år, resonerar tidningen.



"För oss på BV så ligger investeringshorisonten dock på 12 månader och i det perspektivet så tar det emot att köprekommendera Zalando till sådana höga multiplar", heter det vidare.



Läget för Itab är osäkert när konsumtionssamhället alltmer lämnar den fysiska miljön för att upptäckta e-handel. Det finns risk för försämrad efterfrågan för Itab på sikt, befarar Börsveckan.



Städ- och bemanningsbolaget Homemaid lockar med en hög direktavkastning, men prispressen är tuff och konkurrensfördelarna minimala, anser tidningen.



IT-bolaget Genesis IT har enligt Börsveckans analys utvecklats fint operativt på senare tid, men huvudägarnas och ledningens tveksamma ageranden på sistone ligger som en våt filt över aktien. Det är ej läge att fyndköpa, anser tidningen.



Etikettbolaget Nilörn kom i förra veckan med en sur rapport som visade på klen tillväxt.



"Somliga menar att det är hack i kurvan. Vi tror nog kanske inte riktigt på den tesen utan avvaktar bokslutet som kommer att bli mycket spännande läsning", enligt tidningen.



Börsveckan gör inga förändringar av portföljen.