Börsens vd: "Sannolikt ingen brand"

– I vårt primära datacenter hade vi i morse ett brandalarm. På grund av resultatet av det brandalarmet måste vi ta ett smärtsamt beslut om att stänga våra marknader för att kunna validera att allting är okej med våra system, säger han.

Stockholmsbörsen har ett reservdatacenter, som man förbereder för start. Om verksamheten ska bedrivas via detta eller i det primära systemet är ännu inte bestämt, uppger han vidare.

Brandsläckningssystemet beskrivs som avancerat. Syre pumpas ut då det aktiveras och släckning sker fysiskt.

– Vi måste validera att det är säkert att göra trygga, säkra marknader som är lika för alla. Därför tog vi beslutet att det är bäst att stänga ner och se till att allt är okej, säger börschefen vidare.

Hur dags handeln kan återupptas kan Lauri Rosendahl ännu inte säga.

– Jag kan inte ge prognos här och nu, men jag hoppas att det sker snart, säger han.

Det är inte bra att börsen är nere eftersom vi då inte får någon marknadsprissättning, anser Johanna Kull, Avanzas sparekonom.

Om det sker någon större händelse på marknaden nu, innan börsen kommit igång, kan det bli stora effekter, menar hon.

– Tålamodet tryter ju längre tiden går innan börsen kommer igång. Initialt finns det naturligtvis förståelse för att en brand ställer till det.

Att börsen står stilla efter haveri har hänt förut, men det var länge sedan, uppger Nordnets sparekonom Joakim Bornold.

– Det är allvarligt att det står stilla, och det är olyckligt att det sker just nu när det under ett par veckor har varigt rörigt på aktiemarknaderna. Vi befinner oss i rapportsäsongen, också. Förhoppningsvis kommer Nasdaq igång innan börserna öppnar i New York i eftermiddag, säger han.

Joakim Bornold har svårt att föreställa sig att stoppet varar ”längre än en dag”, eftersom det finns en reservhall som kan dras igång.

De som drabbas hårdast är professionella investerare som av något skäl skulle behöva positionera om sig före öppningen av börserna i New York, menar han.