Här är analysföretagets bästa aktieval inför 2017

På måndagen publiceras valen i sektorerna fastighet, energi, hälsovård och teknik, enligt ett utskick från banken.

Fabege och Victoria Park är Paretos val i fastighetssektorn, båda med köprekommendationer och riktkurserna 185 respektive 35 kr.

Fabege är enligt Pareto den bästa exponeringen mot Stockholms starka kontorsmarknad. Hyrorna stiger och skapar en uppsida på över 20 procent vid förnyade kontrakt.

Victoria Park har bostäder i regionhuvudstäder, som ger förutsättningar för ökade fastighetsvärden. Risken för vakanser är låg eller obefintlig enligt Pareto, som nämner Victoria Parks låga marknadsandelar som en möjlig uppsida. Victoria Park handlas för närvarande kring knappt 22 kr.

Lundin Petroleum och Enquest är Paretos val inom energisektorn. Båda bolagen har köprekommendationer och riktkurserna är 230 kr respektive 5,50 kr.

Utvecklingen för oljefältet Edvard Grieg, ihop med Opecs beslut om minskad produktion, bedöms minska riskerna för Lundin Petroleum i år och nästa år. En massiv ökning av det fria kassaflödet från Johan Sverdrup, som väntas 2020, syns enligt Pareto inte tillräckligt i aktiekursen ännu. Lundin-aktien står i cirka 194 kr.

För Enquest börjar produktionen i Kraken-projektet under första halvåret i år, vilket väntas ge en betydande ökning av kassaflödet. Enquest handlas i skrivande stund till 5,93 kr, efter en uppgång på drygt 12 procent under måndagen.

I hälsovårdssektorn har Pareto valt ut Elekta och Sobi – båda med köp, riktkurserna är 95 kr och 145 kr.

För Sobi är 2017 enligt Pareto ett kritiskt år, då den kommersiella utrullningen börjar för bolagets nyckelprodukter Elocta och Alprolix. Sobi handlas till nästan 108 kr på måndagen.

I tekniksektorn lyfts spelutvecklaren Stillfront och Vostok New Ventures fram med riktkurserna 101 respektive 85 kr. Pareto räknar med att Stillfront gör förvärv under året. För Vostok New Ventures nämns framgångar för den ryska e-handelssajten Avito och den snabba tillväxten för franska nättaxitjänsten BlaBlaCar, som nu står för 17 procent av värdet i investeringsbolaget.