Trump sänkte läkemedelsaktier

Donald Trump hade några minuter in på onsdagens presskonferens attackerat branschen för läkemedel och bioteknik.

" Vår läkemedelsindustri har blivit en katastrof", konstaterade Trump som kritiserade läkemedelspriserna som han anser är för höga.

Uttalandet fick hälsovårdsektorn att falla mer än 1 procent. Även Nasdaq och S&P 500 föll under nollstrecket efter att ha legat på plus innan presskonferensen. Även Dow Jones föll tillfälligt under nollstrecket. Efter ett tag återhämtade sig de breda indexen och handlades nära nollstrecket.

Straffskatt för utlandsflytt

Trump lovade också att införa höga straffskatter för amerikanska företag som flyttar tillverkning utomlands.

Han sade att företagen kan flytta fritt mellan delstater, men att en hög skatt kommer att tas ut på de som vill flytta utomlands.



"De kommer undan med mord", sade han angående företagens jobbflyttar till utlandet.

Ska bygga muren

Trump upprepade löftet att bygga en fysisk mur mellan Mexiko och USA samt att Mexiko på ett eller annat sätt ska få betala för den.

I övrigt ägnades större delen av presskonferensen åt Trumps kopplingar till Ryssland samt hur hans privata affärer ska separeras från presidentrollen. Donald Trump kommer att lämna sina positioner i sina företag, men han kommer inte att avyttra sina innehav.