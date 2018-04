Danske: Läge för bottenfiske i Biotage

Enligt Danske Bank borde Biotage med tanke på sin historik och vinsttillväxt handlas med en liten premie i stället för, som nu, med rabatt. Sett till prognosen för 2019 handlas aktien till en EV/EBIT-multipel på 22 vilket kan jämföras med nordiska sektorkollegor som i snitt handlas kring EV/EBIT på 25.

Att bolagets vd har sålt aktier gör inte att Danske Bank ändrar sin uppfattning kring den långsiktiga potentialen i bolaget. Historiskt har det dessutom visat sig att insiderförsäljningar varit en bra tidpunkt för köp, resonerar banken.

Under perioden 2017 till 2020 räknar Danske Bank med att Biotage kan öka sin omsättning med 12 procent per år och att rörelseresultatet kan öka med 20 procent per år.

Biotage säljer analytiska system till hälso- och sjukvården samt förbrukningsvaror och tjänster.

Biotage-aktien byter ägare kring 78 kronor på tisdagen, motsvarande en uppgång om drygt 6 procent. Aktien har gått ned 17 procent de tre senaste månaderna.

Graf: Biotages utveckling senaste året.