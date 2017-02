Betsson bättre än väntat

Betssons intäkter uppgick till 1.118 miljoner kronor i det fjärde kvartalet. Väntat var 1.103 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Bruttoresultatet summerade till 831 miljoner. Väntat där var 825 miljoner.

Betssons styrelse föreslår överföring till aktieägarna om 4:76 (4:51) kronor per aktie. Här var 4:44 kronor väntat enligt SME Direkt.

Valutaeffekter tynger resultatet

Valutakursrörelser hade en negativ effekt på Betssons rörelseresultat om 5,8 miljoner kronor i det fjärde kvartalet.



"Valutakursförändringar hade en positiv påverkan på intäkterna om 25,1 mkr, medan kostnaderna påverkades negativt med 30,9 mkr, jämfört med de valutakurser som tillämpades motsvarande period föregående år", specificerar Betsson i rapporten.



Betsson har en omfattande verksamhet i Turkiet där valutan försvagats kraftigt på senare tid.



"Valutaeffekter bedöms ha fortsatt negativ påverkan på intäkterna i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA)", skriver bolaget utan att explicit nämna Turkiet i detta sammanhang.

Bra start på året

Betsson fortsätter utvecklas positivt och det första kvartalet 2017 har börjat starkt.

Det skriver vd Ulrik Bentsson i rapporten.

"Den stabila kasinoverksamheten stod i det fjärde kvartalet för 74 procent av intäkterna och Betssons varumärken fortsätter att ta marknadsandelar inom segmentet. Även Betssons största region, Norden, växte mer än marknaden och region Västeuropa visade åter tillväxt. En ökning av deponeringar med 14 procent och rekordnivå i antal aktiva kunder visar på ett starkt underliggande momentum. Sammanlagt var tillväxten i kvartalet 7,4 procent, trots nedgång i region Central- och Östeuropa och Centralasien (CEECA), jämfört med fjärde kvartalet 2015", säger spelchefen.

Han fortsätter:

"Under 2016 har Betsson gjort betydande investeringar i produktutveckling, vilket har drivit kasinotillväxten. De investeringar som gjorts i sportboken förväntas ge resultat under 2017. Förvärvet av hästspelsoperatören RaceBets adderar en viktig produkt till Betssons Sportbokserbjudande och tillför intäkter främst från lokalt reglerade marknader. Andelen intäkter från lokalt reglerade marknader ökar, i enlighet med vår strategi, och är nu nära 20 procent".

Spår högre kostnader

Betsson bedömer att rörelsens kostnader i första kvartalet 2017, inklusive förvärvade bolag, kommer att öka med höga ensiffriga tal procentuellt, jämfört med rapporterade rörelsekostnader i det fjärde kvartalet 2016.



Valutaeffekter bedöms ha fortsatt negativ påverkan på intäkterna i region Central- och Östeuropa och Centralasien.



Under helåret 2017 bedöms kostnaderna för produktutveckling öka i en lägre takt än under 2016. Ledningen ser samtidigt goda möjligheter att marknadsföra bolagets produkter under året.



Baserat på analyser från bland annat H2 Gambling Capital bedömer ledningen att Betssons sammanvägda marknader kommer att växa med 8,5 procent årligen under perioden 2017-2020. Betssons målsättning är att organiskt växa mer än marknaden över tid samt att därutöver växa genom förvärv, skriver speloperatören vidare.