Bennets konglomerat ökar vinsten

Resultatet per aktie uppgick till 2:73 kronor (2:22).



Nettoomsättningen steg till 2.365 miljoner kronor (2.128). Organiskt ökade nettoomsättningen med 1,2 procent.



Ebita-resultatet blev 404 miljoner kronor (316).



Rörelseresultatet blev 343 miljoner kronor (280) medan resultatet före skatt uppgick till 332 miljoner kronor (277).

Vd ser förvärvsutrymme

Industrikonglomeratet Lifco har ett betydande finansiellt förvärvsutrymme. Det uppger vd Fredrik Karlsson i delårsrapporten.



"Även efter årets förvärv har vi ett betydande finansiellt förvärvsutrymme eftersom nettoskulden uppgår till 2,3 gånger ebitda före förvärvskostnader, vilket är väl inom vår målsättning om en nettoskuld på max tre gånger ebitda", resonerar han.



Under årets första nio månader har Lifco konsoliderat nio nya verksamheter med en total årsomsättning om 699 miljoner kronor.



"De nio konsoliderade förvärven kommer tillsammans att ha en positiv påverkan på Lifcos resultat och finansiella ställning under året", säger Fredrik Karlsson.



Efter rapportperiodens utgång har Lifco presenterat förvärvet av två tyska dentallaboratorier.



Lifcos tre affärsområden har enligt Fredrik Karlsson uppvisat god omsättnings- och resultattillväxt hittills i år.



"Samtliga divisioner inom alla affärsområdena utom Skog har haft en stabil utveckling under årets första nio månader. Marknadsläget var fortsatt gott generellt sett inom de tre affärsområdena", säger han.