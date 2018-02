Barclays: Två köpvärda bettingbolag

Barclays ser ett bra tillfälle att plocka upp Net Ent som tillfälligt haft ett hack i sin tillväxtkurva.



Under 2018 väntas ett ökat antal spelreleaser med tilltagande andel livecasinos att bidra till ökad tillväxt. Under det andra halvåret räknar Barclays med en tillväxttakt på 12 procent. Vidare framhålls att värderingen om p/e 16 för 2019 är attraktiv och den nivån indikerar enligt banken att ingen hänsyn tagits till en återhämtning. Banken ser en uppsida på 40 procent i aktien och Net Ent är Barclays absoluta favorit inom sektorn "gambling tech".



Riktkursen har satts till 64 kronor, något som Direkt tidigare rapporterat under onsdagen. Under onsdagen noteras aktien till 45 kronor, en uppgång på drygt 5 procent för dagen.



Även Evolution Gaming ses som köpvärd av Barclays. Den höga tillväxttakten, 54 procent i snitt per år under en treårsperiod, kommer normaliseras. Detta på grund av en bredare kundbas och ökad konkurrens.



Evolution Gaming, väntas ändå som ledande inom segmentet livecasino, växa snabbare än marknaden vilket tilltalar banken. Tillväxttakten bedöms ligga på 35 procent under 2018 och 22 procent under 2019. Utifrån detta scenario ser Barclays en uppsida för nuvarande konsensus för vinsten per aktie 2019 på 7 procent.



Riktkursen för Evolution har satts till 742 kronor, något som Direkt tidigare rapporterat. Under onsdagen stiger aktien med drygt 4 procent till 623 kronor.