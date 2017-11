Barclays spår rejäl extrautdelning från Atlas Copco

"Någon extrautdelning aviserades inte - inte för att vi väntade oss det - men presentationen och pratet om att 'vi är ingen bank' stod i kontrast till senaste kapitalmarknadsdagens M&A-fokus och 'vi är redo för mer'- vi tolkar det som att ledningen graviterar mot en extrautdelning", skriver Barclays och redogör för diskussioner med investerare under kapitalmarknadsdagen:



"Baserat på våra konversationer vid sidan av konferensen tror vi att köpsidans (fondförvaltare etc, red anm) konsensus ligger på en extrautdelning på omkring 20 kronor per aktie 2018. Det låter rimligt för oss och skulle tillåta bolaget att behålla sitt kreditbetyg och sin skuldsättningsgrad."



Atlas Copcos finanschef Hans Ola Meyer sade på kapitalmarknadsdagen att en eventuell extrautdelning kommer att aviseras i samband med bokslutskommunikén i januari.



Bland övriga bankkommentarer som Nyhetsbyrån Direkt har tagit del av syns inga förväntningar på extrautdelning från RBC och Société Générale, medan Morgan Stanley skriver att en extrautdelning på 7-11 kronor vore i linje med Atlas Copcos historik. Under de senaste 13 åren, noterar banken, har bolaget aviserat antingen extrautdelningar eller större återköp vid fem tillfällen.



Atlas Copco redovisade likvida medel på 19,7 miljarder kronor den 30 september (10,8). Enligt senaste konsensus från Inquiry Financial, publicerat inför niomånadersrapporten i oktober, väntade sig analytikerna en utdelning på 8:03 kronor per aktie för räkenskapsåret 2017 (6:80), motsvarande 58 procent av den väntade vinsten per aktie (69 procent). Eventuella extrautdelningsestimat syns inte i konsensusrapporten.



Atlas Copcos utdelningspolicy är att dela ut halva nettoresultatet.