SEB:s analytiker: Därför höjer vi bankaktierna

Handelsbanken och Nordea kan förväntas öka lönsamheten under kommande två år medan en oförändrad avkastning på kärnkapitalet kan förväntas från Swedbank under 2019 mot 2017.

Det skriver SEB i den analys där Handelsbanken och Nordea höjs till köp från behåll och Swedbank dras upp till behåll från sälj.

"Med värderingar över historiskt snitt föredrar vi svenska banker med förbättrad lönsamhet. Vi förväntar oss att Handelsbanken och Nordea visar störst förbättring i avkastning på kärnkapitalet under 2019 mot 2017 med ökningar på 70 respektive 130 baspunkter", skriver SEB.

Till skillnad från övriga två svenska storbanker ökade SHB:s och Nordeas kostnadsrelationer under det första halvåret och de två bankaktierna har haft en relativt svag utveckling sedan halvårsrapporten för 2017. SEB bedömer dock att kostnaderna var exceptionellt höga för de båda bankerna under årets första halvår och att skillnaden mot de andra två storbankerna kommer att minska.

I Handelsbankens fall bedömer SEB att avsättningen till Oktogonen blir lägre under det tredje kvartalet. SHB har under årets två första kvartal ånyo gjort avsättningar till Oktogonen efter att ha slopat dessa under 2016.

Nordea förväntas ta en engångspost om 200 miljoner euro under innevarande kvartal. Det kommer samtidigt att "höja sannolikheten för att Nordea möter sitt kostnadsmål 2018".

"Vi har sänkt vårt kostnadsestimat för Nordea under 2018 med 70-80 miljoner euro men förväntar oss att kostnaderna under 2018 hamnar 2 procentenheter över Nordeas mål", skriver SEB.

Nordea har flaggat för 3-5 procent högre kostnader i år, mot 2016. För 2018 är bedömningen att kostnaderna återgår till samma nivå som 2016.

Nordea investerar kraftfullt i digitalisering samt genomför satsningar på regelefterlevnad, och har även haft vissa kostnader för utredningen av placeringen av huvudkontoret. Nordea har uppgett att ett beslut i huvudkontorsfrågan ska tas under september månad. Från Nordeahåll har det hetat att ett huvudkontorsbyte under 2018 skulle innebära vissa icke-signifikanta kostnader för Nordeakoncernen.