Rapportrusning i Avanza

Avanza redovisar ett rörelseresultat för det fjärde kvartalet 2017 som var högre än analytikernas förväntan, enligt SME Direkt. Även intäkterna och utdelningen överraskade på uppsidan.

Här följer en punktvis sammanfattning av rapporten:

Behåller utdelningen. Avanza behåller utdelningen på 10:50 kronor per aktie trots att vinsten per aktie minskade från 13:45 till 12:66 kronor. Därmed överträffades analytikernas konsensusuppfattning på 10:06 kronor i utdelning, enligt SME Direkt.

Resultat slog prognoser. Avanzas rörelseresultat blev 114 miljoner kronor för fjärde kvartalet, 19 procent högre än analytikernas förväntan om 96 miljoner enligt SME Direkt. Jämfört med fjolåret sjönk dock rörelsemarginalen från 47 till 41 procent. Intäkterna låg 8 procent över förväntan.

Bibehållen kostnadsprognos. Avanzas tidigare uppskattning om en kostnadsökning under helåret med 20 procent bekräftades och väntas från och med i år uppgå till den tidigare lägre takten om 8-10 procent, även det enligt tidigare besked. Utfallet under 2017 var rörelsekostnader på 544 miljoner kronor eller drygt hälften, 55 procent, av intäkterna på 985 miljoner. Under 2016 var motsvarande relation 49 procent, 453 av 919 miljoner kronor.

Fler affärer per kund i slutet av året. Det för Avanza viktiga nyckeltalet "affärer per kund och månad" steg något under fjärde kvartalet, till 3,8 från 3,6 respektive 3,7 under kvartal 3 och 2.

2018 inletts starkt. De två första veckorna av 2018 har inletts starkt, enligt vd Rikard Josefsons positivt hållna rapportkommentar, och nettoinflödet har varit drygt 2 miljarder kronor. Den i början av november tillträdda vd:n lyfter även fram att antalet nya kunder har varit 42.500 under det fjärde kvartalet, vilket innebär nytt kvartalsrekord och 710.600 kunder vid årsskiftet.

Höjer mål nettoinflöde. Bolagets långsiktiga mål avseende marknadsandel av nettoinflödet till den svenska sparmarknaden höjs från "minst 9" till "minst 10" procent. Utfallet under den senast rapporterade tolvmånadersperioden var klart högre, 11,8 procent.



Bitcoinintresse drev upp antalet notor. Sett till antal courtagegenererande notor bland Avanzas kunder ökade dessa med 18 procent under det fjärde kvartalet jämfört med det tredje. En förklaring som nämns är det stora intresset för kryptovalutor och certifikat baserade på Bitcoin och Ethereum.

Följ aktien här: