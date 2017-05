Attendos resultat bättre än väntat

Attendo redovisar ett ebita-resultat på 279 miljoner kronor för det första kvartalet 2017, väntat var 229 miljoner kronor enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen uppgick till 2.661 miljoner kronor, väntat var 2.675 miljoner kronor.

Positiv kalendereffekt

Attendo hade under det första kvartalet 2017 jämfört med föregående kvartal för ett år sedan en positiv kalendereffekt på cirka 20 miljoner kronor på rörelseresultatet. Framförallt är kalendereffekten hänförlig till påsken som i år inföll under det andra kvartalet. Under 2016 låg påsken i det första kvartalet.

Nya enheter, förvärv, högre beläggning i de egna boenden som var under uppstart i jämförelsekvartalet samt kontraktsenligt prishöjningar bidrog till att omsättningen justerat för valutaeffekter med 6,4 procent.

Vid utgången av det första kvartalet uppgick Attendos totala antal enheter till 556 (506) varav 409 i egen regi. Antalet platser i boenden uppgick till 12.993 (12.510) varav 9.249 i egen regi. Antalet boenden samt platser i egen regi under uppförande var 55 respektive 2.159.