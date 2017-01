Atlas Copco ökar vinsten

Atlas Copco redovisar ett rörelseresultat om 5.785 miljoner kronor (4.882) för det fjärde kvartalet 2016, vilket gav en rörelsemarginal på 20,3 procent (19,5).

Eftersom Atlas Copco redovisar kvartalet exklusive väganläggningsverksamheten Dynapac, som är under avyttring, går det inte att jämföra med SME Direkts konsensus som baseras på estimat inklusive Dynapac. Allt inom parentes avser Atlas Copcos pro forma-siffror för det fjärde kvartalet 2015.

Orderingången för kvarvarande verksamhet var 27.617 miljoner kronor (23.206). Försäljningen uppgick till 28.495 miljoner kronor för kvartalet (25.003).

I rörelseresultatet på 5.785 miljoner kronor som anges ovan, ingår engångsposter på -64 miljoner kronor under kvartalet.

Det justerade rörelseresultatet för kvarvarande verksamhet var 5.849 miljoner kronor (4.977).

Vidare meddelar Atlas att avyttringen av Dynapac, som förväntas slutföras under det andra kvartalet 2017, har resulterat i en nedskrivning av immateriella tillgångar på 1.754 miljoner kronor, netto efter skatt, i det fjärde kvartalet 2016.

Siffrorna avser alltså kvarvarande verksamheter, det vill säga exklusive Dynapac som omsätter 2,9 miljarder kronor på helårsbasis.

SME-förväntningarna inklusive Dynapac var en orderingång på 27.518 miljoner kronor, omsättning 28.473 miljoner kronor och ett justerat rörelseresultat på 5.558 miljoner kronor.

Utdelningen föreslås bli 6:80 kronor per aktie, och det kan jämföras med SME Direkts konsensus på 6:55 kronor.

Bättre lönsamhet i gruvan

Atlas Copcos lönsamhet i gruvaffärsområdet steg kraftigt tack vare valutaeffekter och bättre fabriksbeläggning ("bättre absorption av kostnader i fabriker") under det fjärde kvartalet.

Rörelsemarginalen steg till 20,0 procent under kvartalet, från 17,7 procent under motsvarande period 2015, och från 18,7 procent under det tredje kvartalet 2015. Lönsamheten är därmed tillbaka på den kulmen som nåddes för det tredje kvartalet 2015, även om den för helåret 2016 bara nådde 17,8 procent mot föregående års 18,7 procent, tyngd av med Atlas Copco-mått mätt svag lönsamhet under det första kvartalet 2016: knappt 15 procent.

Ordervolymerna för gruvutrustning "ökade markant under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år och ökade även något sekventiellt", skriver bolaget om orderingången, och upprepar sig därmed i stort sett från föregående rapport - sånär som på att ordet "markant" adderats. Tillväxten var geografiskt spridd, och mest uttalad i Australien och Nordamerika.

Intäkterna för förbrukningsvaror ökade något sekventiellt och jämfört med föregående år. I föregående rapport gladdes analytiker just åt en ökad efterfrågan på förbrukningsvaror, något som alltså tycks ha fortsatt.

Totalt steg Atlas Copcos orderingång inom Gruv- och bergbrytningsteknik med 15 procent till 6,80 miljarder kronor under kvartalet, varav 9 procent var organiskt, i linje med eller något bättre än vad som väntades i genomsnitt enligt SME Direkt: en orderingång på 6,74 miljarder kronor.