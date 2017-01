Därför backar Astra Zeneca

Beskeden från Bristol Myers Squibb för den konkurrerande kombinationsstudien mellan Opdivo och Yervoy ligger då fortsatt och gror i investerarnas huvuden.

"Det verkar vara att en del drar paralleller, för Bristol Myers misslyckades ju i höstas med en kombination av liknande immunmodulerande kandidater", säger en analytiker till Nyhetsbyrån Direkt.

En annan analytiker bedömer också att nedgången i Astra Zeneca kan förklaras av oro kring immunonkologin och den kommande Mystic-studien som väntas visa studieresultat kring progressionsfri överlevnad i mitten av 2017.

Under torsdagens telefonkonferens var Bristol Myers återhållsamma med kommentarer kring sin utveckling inom immunonkologi.

"Vi har ett brett lungcancerprogram i framkant som vi har utökat och förstärkt under de senaste månaderna. Vi har fyra pågående kombinationsstudier inom lungcancer i framkant. Dessa studier är designade med valmöjligheter som vi bygger in i hela vårt fält. Vi känner oss säkra med kombinationen mellan Yervoy och Opdivo", sade Bristol Myers vd Giovanni Caforio under torsdagens telefonkonferens som även passade på att kommentera utvecklingen inom området.

"Som ni vet har konkurrensen inom området förändrats under de senaste nio till tolv månaderna och det kan mycket väl förändras igen baserat på framtida studier", forsatte Giovanni Caforio.

Bristol Myers-chefen ville däremot inte ge mer detaljer om förra veckans korta pressmeddelande. Under förra veckan meddelade Bristol Myers att bolaget tagit beslut om att inte driva på för ett accelererat godkännande för kombinationsbehandlingen av Opdivo och Yervoy i första linjens lungcancer i USA.

Bristol-Myers tappade på torsdagen 5,5 procent i New York-handeln.