Analyser: Vinstökningen kommer under andra halvåret

Analys Astra Zenecas resultat för det första kvartalet påverkades av högre rörelsekostnader än väntat vilket bidrog till att kärnverksamhetens vinst per aktie blev 16 procent lägre än väntat. Det menar analyshuset New Street i en kommentar efter kvartalsrapporten. Flera analyshus ser vinsten öka under andra halvåret i år.