Ännu en ny storägare får Nordax att lyfta

I går meddelades att finska Sampo gått in i Nordax med en post motsvarande 7,6 procent i nischbanken. På Sampo var man dock fåordig om investeringen.

– Det är en finansiell investering, och mycket liten, sade Sampos presskontakt Maria Silander till Nyhetsbyrån Direkt.

Beskedet att Sampo gått in i Nordax fick kursen att stiga 9 procent i går och i dag fortsätter aktien upp ungefär lika mycket. Under morgonen har nämligen riskkapitalisten Nordic Capital meddelat att det förvärvat 10 procent av kapitalet i nischbanken och har en option om ytterligare 5 procent av kapitalet. Carnegie lappade affären om 16,6 miljoner aktier till kursen 50 kr per aktie.

Under fredagsförmiddagen internmäklade Carnegie dessutom en post om 1 454 904 aktier i Nordax till kursen 53 kr per aktie.

Aktierna, som motsvarar 1,3 procent av kapitalet i nischbanken, matchar exakt det innehav som Didner & Gerge hade vid kvartalsskiftet, enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning.

Tillfällighet att gå in samtidigt som Sampo

Att Nordic Capital kliver in som storägare i nischbanksaktören Nordax nästan exakt samtidigt som Sampo "är en ren tillfällighet". Det säger Kristoffer Melinder, vd på Nordic Capitals rådgivningsbolag, till Dagens Industri.

– Men vi ser fram emot att dela synen på Nordax fortsatta utveckling med Sampo, som också är en framgångsrik aktiv ägare med stor erfarenhet i sektorn, fortsätter han.

Nordic Capital har varit med och köpt ut nätmäklaren Nordnet från börsen, som har substantiellt med intäkter från olika former av utlåning.

– Nordax är en separat investering som står på egna ben och vi vill som engagerade ägare supportera bolaget i en fortsatt intressant utveckling, säger Kristoffer Melinder på fråga från Dagens Industri om det finns någon rationalitet att slå ihop Nordax med Nordnet.