Analytikernas fokus inför torsdagens rapporter

Dagen inleds med verkstadsjätten ABB:s rapport klockan 06.45. ABB är för övrigt först ut att rapportera av verkstadsbolagen. Något senare - vid halvåtta - är det dags för hårt sargade Evolution Gaming att berätta hur första kvartalet gått. Utöver detta får vi se rapporter från Axis och Sportamore (båda kl 08.00) följt av Eolus Vind (kl 08.30) och Nederman (kl 16.00)

För Evolution Gamings del kan man konstater att livekasinounderleverantören stått för en enastående kursresa sedan det noterades på First North våren 2015. Åtminstone fram till vinterns bokslut det vill säga. När bolaget flaggade för högre investeringskostnader, alltså lägre lönsamhetsmarginaler, det första halvåret i år skyndade placerarna mot säljdörren. Fler och fler började då påminna sig själva om att grundarna Jens von Bahr och Fredrik Österberg sålt 5 procent av bolaget sent i höstas.

Inför påskhelgen stod minusbeskeden som spön i backen då hedgefonden Bodenholm gick kort i aktien, ABG inledde bevakning med sälj och menade att livekasinofesten var över. Carnegie eldade på med att överge sin köp-rekommendation.

"Vi förväntar oss att aktien kommer att hållas tillbaka av en svag start på 2018 med en markant inbromsning av försäljningstillväxten och lägre ebitda-marginaler", argumenterade Carnegie som emellertid har en positiv syn på kasinoaktien på längre sikt.

Huvudargumentet bakom ABG:s sälj-råd var att en urstark tillväxt inte kan vara för evigt men att Evolution värderades som om så vore fallet.

Bodenholm riktade kritik mot ledningen i livekasinobolaget:

"De kunde ha varit tydligare med att inte låta marknaden tro att dessa höga marginaler skulle fortsätta. Redan i Q3-rapporten borde ha sagts att man var på väg in i en investeringsfas, eftersom bolaget var underinvesterat", sade fondens förvaltare Per Johansson till Nyhetsbyrån Direkt och pekade även på tilltagande konkurrens.

Många analytiker är dock alltjämt positiva till livekasino-aktien.

"Efter att ha träffat bolagsledningen fick vi bekräftat att det operativa momentumet är fortsatt starkt med en solid efterfrågan på nya bord", skriver Pareto i sin införkommentar och pekar på att lönsamhetsmarginalerna förväntas studsa tillbaka under det andra halvåret samt att den senaste tidens säljvåg utgjort ett bra köptillfälle.

Handelsbanken påpekar förvisso att det första kvartalet varit ett tufft kvartal som gynnat bettingbolag framför kasinobolag inför sommarens fotbolls-VM samt ett kvartal med tuffa jämförelsetal. Banken väntar sig dock bättring framöver och rådet är köp.

Vändning i ABB?

Den vändning som ABB har utlovat för 2018 efter "övergångsåret" 2017 ser vid en första anblick ut att börja infinna sig redan under det första kvartalet: orderingången tros enligt analytikerna öka med nästan 10 procent efter mer blygsamma plus 2,4 procent i det fjärde kvartalet 2017. För helåret väntas plus 13 procent efter en oförändrad utveckling i fjol, enligt SME Direkt.

En del av detta är dock förvärvs- och valutarelaterat (hur mycket framgår inte av konsensus), och organiskt tros ABB ha det fortsatt motigt:

"Vi väntar oss att det första kvartalet var utmanande för Power Grids och Industrial Automation på grund av lägre orderstockar och avsaknad av stororder", skriver Barclays (rekommendation: övervikt) exempelvis i en förhandskommentar.

Banken tror angående det sistnämnda att ärkerivalerna för Power Grids-divisionen, Siemens och GE, kan ha tagit marknadsandelar på kraftsidan. Detta baseras på en genomgång av de senaste årens aviserade stororder, en genomgång som pekar på att även statliga kinesiska State Grid kan ha tagit mark. ABB själva brukar skylla på en förändrad affärsmodell när de glesa storordrarna diskuteras.

Vid sidan av stororder är som vanligt basorderingången (order < 15 MUSD, ett mått på basaffären) i fokus, efter att denna steg stadigt under fjolåret. I det fjärde kvartalet blev facit plus 9 procent. Handelsbanken (rekommendation: öka) tror på fortsatt bra momentum här, men en långsammare start 2018 till följd av allt svårare jämförelsetal.

"Inom projektverksamheten ser vi fortsatta utmaningar, även om processindustrierna ser lovande ut för [divisionen] Industrial Automation inför årets andra halvår", skriver banken vidare.

Morgan Stanley (rek: jämvikt) tror, baserat på kommentarer från andra bolag i processindustrin, att Industrial Automation möjligen kan ha stärkts sedan ABB-ledningen vid bokslutsrapporten talade om sin skrala orderstock där. Banken pekar även, liksom Barclays, på kvartalssvagheten inom Power Grids. Rörelsemarginalen där tros enligt SME Direkt åter ha försvagats, liksom var fallet i det fjärde kvartalet.

Rörelsemarginalen för koncernen väntas däremot bli som under fjolårets första kvartal, 12,0 procent (operationellt ebita). Förutom i Power Grids väntas viss lönsamhetsförsvagning inom Industrial Automation, medan övriga två divisioner spås oförändrad eller ökande lönsamhet.