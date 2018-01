Analytikerna oense om Avanzas aktie efter rapporten

Det fanns inga svaga delar i Avanzas bokslut. Nätbankens intäkter var starkare än väntat över hela linjen och nettoinflödesmålet höjdes, samtidigt som det är betryggande att kostnadsmålet för 2018 upprepades. Det anser DNB i den analys där rekommendationen köp upprepas med höjd riktkurs till 500 kronor (420). Torsdagens stängningskurs var 440 kronor efter en uppgång med 56 kronor eller nästan 15 procent.

"Vi har höjt våra estimat för vinst per aktie under 2018-2019 med 8-11 procent, primärt som en följd av de starka intäktstrenderna under det fjärde kvartalet", skriver DNB.

Därutöver påpekar DNB bland annat att utsiktskommentarerna avseende det breddade bolåneerbjudandet med Stabelo var positiva.

SEB rekommenderar sälj

Men alla är inte lika positiva. SEB:s analytiker menar att för mycket är inprisat i Avanza i nuläget. I ett bästa-scenario är aktien rimligt värderad.

SEB sänker rekommendationen till sälj (behåll) men höjer riktkursen 40 kr till 385 kr. Riktkursen motsvarar en P/E-värdering om 24 för den väntade vinsten under 2019.

"Vi gillar Avanza och anser att aktien ska handlas på bra multiplar då det är ett välskött bolag", skriver SEB som däremot tycker att P/E-tal på 32 respektive 28 för de förväntade vinsterna under 2018 och 2019 är väl högt.

Historiskt har Avanza haft en P/E-värdering på mellan 22 och 25, framhåller SEB. Ett lyckat bolånesamarbete med Stabelo och förbättrat räntenetto från potentiellt högre räntenivå skulle endast föra ner P/E-värderingen för 2019 till 22, eller i linje med historisk nivå, påpekas vidare.

Avanzas aktie faller tillbaka drygt 4 procent på fredagen efter gårdagens uppgång.