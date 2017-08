Analytikerna jagar bottenfiske i Loomis

Loomis framtidsutsikter diskuteras ofta i termer av att kontanter kommer vara en produkt som försvinner från marknaden. I Sverige sker till exempel redan över 80 procent av alla köp med kort och en majoritet av handlare tror att kontanter är helt borta 2030.

Men utomlands ser det ut på ett annat sätt, ett exempel är USA där Loomis ser en organisk försäljningstillväxt på 5-10 procent under 2017 och nye vd:n Patrik Andersson menade efter delårsrapporten att "USA går som tåget".

Andra kvartalets siffror slog också förväntningarna med ett rörelseresultat på 517 miljoner mot väntade 504. I Europa växte företaget trots en negativ påskeffekt då det betyder färre arbetsdagar.

En produkt som Loomis hoppas mycket på är helhetslösningen Safepoint som är ett slutet system för kontanter i detaljhandeln. De ökar säkerheten, minskar tiden för anställda som behövs för att hålla reda på kontanter, redovisning online och pengarna på konto redan nästa dag.

Under första halvåret installerades ca 1 600 enheter av Safepoint i USA, vilket innebär att bolaget nu har sålt över 20 000 enheter totalt. Försäljningen väntas dock öka under andra halvåret i USA och Patrik Andersson tror att bolaget kommer nå 5 - 6 000 enheter under helåret 2017.

Loomis-aktien nådde all-time-high strax före midsommar vid nivån på ca 345 kr och redan månaden innan sänkte till exempel Danske Bank och Carnegie sina rekommendationer från köp till behåll.

Men efter att aktien backat så pass mycket under sommaren och analytikerna tagit del av halvårsrapporten har de ändrat rekommendation igen. För från i slutet på juli när kursen var drygt 300 kr är det köp som gäller igen - och därefter har kursen fallit ytterligare ca tio kr.

Både Danske och Carnegie har riktkursen 340 kr, vilket innebär en potential på 15 procent från torsdagens nivå. Till det kan tilläggas att utdelningstrenden i Loomis talar för att direktavkastningen ligger runt 3 procent just nu.