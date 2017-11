Analytiker: Detta är Ericssons största utmaning

Även om det sänkta, eller senarelagda, målet för rörelsemarginalen har pressat aktiekursen menar flera analytiker att det var en rimlig och till och med väntad handling.



"Det är ingen överraskning att Ericsson har flyttat fram sitt 12-procentiga marginalmål. Samtidigt som vi välkomnar den detaljerade nivån på målen per division, är vi ivriga att förstå hur bruttomarginalen kan återhämta sig från 30 procent till 37-39 procent under de kommande tre åren", skriver Morgan Stanley i en analys.



Natixis tycker att Ericssons intäktsmål verkar rimliga, men påpekar att bruttomarginalförbättringen ser optimistisk ut.



Analytikerna konstaterar att Ericssons kostnadsbesparingar och översyn av förlustbringande kontrakt endast förklarar omkring hälften (cirka 4 procentenheter) av den väntade förbättringen i bruttomarginalen fram till 2020.



"Att uppnå den återstående förbättringen om 3-4 procentenheter genom ökade FoU-investeringar, som ska resultera i mer lönsam försäljning inom Networks så snart som 2020, blir Ericssons främsta utmaning för de kommande två åren", skriver Société Générale i en analys.



Credit Suisse är skeptiska till att en sådan bruttomarginalförbättring kan ske, med tanke på att efterfrågan väntas vara fortsatt svag till 2019 och givet att både priser och mjukvarumix är faktorer som ligger utanför Ericssons fulla kontroll.



Vidare anser analytikerna att det var rimligt att Ericsson senarelade sitt mål om att nå en rörelsemarginal på över 12 procent till bortom 2020, från tidigare bortom 2018.



"Vi ser ingen större dramatik i de sänkta målen", skriver Nordea och hänvisar till att konsensus från början aldrig trott på målen.



Nordea påpekar också att de nya målen lät försiktiga, med en inbyggd säkerhetsmarginal och tillgängliga element som kan överraska positivt. Nu finns det också en relativt detaljerad plan för hur målen ska uppnås, menar banken.



Den kraftfulla vändningen i den nu förlustbringande divisionen Digital Services (tidigare IT & Cloud) pekas också ut som en stor risk i Ericssons 2020-mål.



Ericssonaktien fortsatte sin negativa resa under torsdagen. Aktien backade ytterligare 2,2 procent, efter att på onsdagen ha sjunkit 3,3 procent.



"Aktiens negativa reaktion reflekterar investerarnas milda besvikelse över sänkta mål. Vi hävdar dock att detta nya mål inte behöver leda till lägre konsensusförväntningar", skriver Société Générale.