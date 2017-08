Alfredsson: Skolministern ska inte tafsa på aktieägarnas utdelning

Engelska skolan introducerades på börsen för knappt ett år sedan. Det är en skola med engelska som huvudspråk och som visar upp toppresultat i snart sagt alla mätningar vare sig det gäller elevernas prestationer eller Skolinspektionens granskningar.

Det borde alltså vara ett föredöme när så mycket de senaste åren har handlat om krisen i skolan med sjunkande resultat, oordning, mobbing och elever som inte går ut grundskolan eller lämnar gymnasiet i förtid.

Engelska skolan presterar på topp tack vare en genomtänkt skolidé och ett entreprenörskap som bäddar för en bra skolgång för barnen. Dessutom ska bolaget kunna göra vinst, investera för framtiden - och lämna utdelning till sina aktieägare.

För skolminister Fridolin tycks ha glömt att förutsättningen för Engelska skolan är att det finns privata investerare som är villiga att ta risken. Och för att ta risk måste det finnas möjlighet till avkastning, vilket kan ske genom kurshöjningar på börsen och/eller med en direktavkastning via utdelning.

Istället borde han hylla Engelska skolans modell och ta lärdom hur andra skolor och inte minst de offentliga ska kunna förbättra sina prestationer.

Engelska skolans aktieägare kommer nu få en utdelning på 1,14 kronor, vilket ger en direktavkastning på 1,6 procent. Bokslutet visar också att bolag med tillväxt där flera nya skolor har startat efter sommaren, vilket kommer höja elevantalet till cirka 24 000.

Bolagets har som mål att växa genom att starta nya skolor plus att antalet klasser växer i befintliga skolor. Just nu ligger flera tillståndsfall för prövning hos Skolinspektionen, men Engelska skolan anser att den åtgärdsplan man lämnat in ska innebära att bolaget kan gå vidare de kommande åren med sin tillväxtplan.

Och det lär inte bli något bekymmer att fylla nya skolor med elever - Engelska skolan har nu en kö med över 140 000 anmälda som vill börja. Det är en ökning med över 30 000 sedan förra året.

Ett hot som legat över välfärdsbolagen är ett eventuellt kommande regeringsförslag om vinstbegränsningar. Men bolaget är inte särskilt oroligt att detta ska bli verklighet - det finns ett kompakt motstånd i riksdagen mot förslaget med en majoritet bakom sig.