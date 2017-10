Alfredsson: Det går fortfarande inte att lita på Fingerprint

Fingerprint motiverade sin vinstvarning för en dryg månad sedan med att konsensus för intäkterna låg för högt på marknaden - och det visade ju vara helt riktigt eftersom omsättningen nästan var bara hälften av vad analytikerna hade räknat med tidigare under kvartalet.

Men resultatet fick marknaden ingen indikation om - och det hade verkligen också behövts eftersom chocken nu blev stor när vinsten var så mycket lägre än förväntningarna. Att i september säga A men inte B är naturligtvis helt förkastligt - och därför blir det också chockerande stora nedgångar för kursen med som mest över 15 procent idag.

Fingerprint kommunikation till marknaden har varit under all kritik under en följd av år - och för många var det en förhoppning att nuvarande vd:ns Christian Fredriksons tillträde skulle innebära en ändring på den punkten.

Men det gick snett från början med uttalanden om att "tystnad är bra" strax efter han börjat arbeta, vilket naturligtvis tolkades som att inget hade ändrats från tidigare utfästelser och prognoser. Men det sprack direkt förra hösten när problemen med för stora lager hos Fingerprint och i den övriga värdekedjan började står klart för aktiemarknaden.

Dessa problem skulle sedan vara över vid halvårsskiftet, men tredje kvartalets siffror visar att så ingalunda varit fallet och enligt vd kommer den negativa lagereffekten även att påverka siffrorna för det fjärde kvartalet.

Att Fredrikson försöker balansera de negativa nyheterna med uttalanden om volymtillväxt nästa år - och det underliggande egentligen är bättre än väntat tas emot av marknaden med en gäspning. Med en kommunikation som fortfarande är mer eller mindre en katastrof är det få som litar på bolagets prognoser eller förklaringar just nu.

Under den långa nedgången är det många aktieägare som givit upp och lämnat aktien helt och hållet, men det är också många som hoppat på tåget eller köpt mer till sitt tidigare innehav för att snitta ner sin genomsnittskurs.

Tyvärr har dessa "fyndköp" - i alla fall på kort sikt - varit ogenomtänkta och det är mycket som talar för att de analyshus som varit mest pessimistiska med riktkurser runt 16 kronor nu får sänka kraftfullt ytterligare en gång.

I vilket fall är sentimentet kring Fingerprint allt annat än gott i dagsläget. Trots miljardförsäljning och vinster är framtiden så pass osäker och tillsammans med den svaga kommunikationen från företaget liknar Fingerprint alltmer en kombination mellan en chansaktie och en ren lottsedel.