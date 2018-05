Aktietips: En bra liten IT-konsult

IT-konsulten Softronic är verkligen inte störst i branschen, men bolaget utvecklas riktigt bra. Under första kvartalet steg omsättningen med 16,5 procent till 187 miljoner kr medan vinsten före skatt lyfte 49 procent till 18 miljoner kr.

Softronics hela tillväxt var organisk, alltså utan bidrag från förvärv och valutakursförändringar. Verksamheten är fokuserad mot att leverera molntjänster och så kallad outsourcing. Efterfrågan på största marknaden Stockholm är på toppnivåer och även om det driver upp lönekostnader och personalomsättning stiger timpriserna som Softronic kan ta ut av sina kunder.

Just nu presterar IT-bolaget i linje med målet att växa med minst 10 procent om året med minst 10 procent i vinstmarginal. Den snabba tillväxten under första kvartalet gjorde så vinstmarginalen hamnade något under målet.

Softronic imponerar med sin stabila utdelningstrend på med minst tio år i följd utan en enda sänkning. Vårens utdelning på 0,75 kr per aktie innebär en direktavkastning på klart godkända 4,3 procent. Att bolaget höjde utdelningen från 50 öre till 75 öre vilket är en relativt stor ökning visar på hur kassaflödena slår för konsultbolag i goda tider. Konsultbolag är personalintensiva och binder inget kapital i stora anläggningar, så mer eller mindre hela vinsten kan delas ut.

Softronics aktie handlas till 16 gånger de fyra senaste kvartalens redovisade vinst på 1,07 kr per aktie. Med nuvarande starka IT-marknad och bolagets goda historik är det en klart överkomlig värdering trots att aktien nästan dubblats i kurs på ett år.