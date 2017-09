Aktierna som vinner på tyska valet

Analytiker världen över riktar just nu blickarna mot Tyskland, framför allt på hur marknaderna påverkas av en ny regeringsbildning.

Marknadsriskerna är inte särskilt stora, enligt många bedömare, men det kan förändras. Opinionsmätningarna inför valet ger Merkels parti runt 36 procent, och därför måste hon ha en eller två andra partier med i en koalition.

Svåra förhandlingar väntar

Förhandlingarna efter valresultatet kan därmed bli svåra, men marknaden verkar trots det hittills ha tagit det kommande valet med ro. Att Angela Merkel sitter kvar och leder nästa regeringskoalition tas för givet av analytiker av olika slag. Men vem eller vilka ska hon samregera med? Det är den stora och för den ekonomiska utvecklingen väsentliga frågan.

Om Merkel vinner och bildar koalition med socialdemokrater och liberaler väntar sannolikt en stor skattereform som gynnar konsumtionsbolagen, finanssektorn och bilindustrin.

Nordeas chefsstrateg Michael Livijn har i en analys inför det tyska valet målat upp olika scenarier över möjliga utfall. Fortsätter Merkel att regera i koalition med socialdemokratiska SPD gynnar det europeiska aktier och minskar risken för att samarbetet kring euron bryts, menar han.

Knut Hallberg, seniorekonom på Swedbank, konstaterar i en analys att finansmarknaderna har varit mycket lugna inför valet. ”Räntespreadarna inom eurozonen har fortsatt ligga på en lägre nivå, en nedgång som inleddes på allvar efter Macrons övertygande seger i det franska valet. Marknadens lugn är befogat. Oavsett om Merkel vinner eller SPD:s kanslerkandidat Martin Schulz blir kansler, är båda garanter för en fortsatt frihandelsvänlig och Europapositiv politik” skriver han.

De Gröna hot mot bilindustrin

Skulle De Gröna däremot ta plats i regeringen, till exempel tillsammans med CDU/CSU och det liberala FDP, kommer den för Tyskland så viktiga bilindustrin att drabbas av hårdare krav.

Trots lugnet hittills på marknaden har den uppfattat osäkerheten i valutgången och att eurosamarbetet kan få en rejäl smäll. Det finns viss oro för att valutgången överraskar på samma sätt som valet i USA och brexitomröstningen i Storbritannien ifjol. Det var vid dessa två tillfällen som vi fick lära oss att opinionsmätningar inte alltid visar hur valresultatet verkligen blir.

Blir det ett förhandlingsspel efter valet kan det destabilisera den tyska marknaden, och spilla över på andra europeiska marknader.

Enligt flera opinionsmätningar leder Merkel med runt 36,5 procent av rösterna, medan koalitionspartnern socialdemokraterna med Martin Schulz i täten får cirka 21 procent.

Komplicerad situation

Men bilden blir lite mer komplicerad om två nya partier tar sig in i parlamentet. Liberala FDP väntas göra come back, samtidigt som många förväntar sig att även, AfD, Alternativ för Tyskland, tar sig in i förbundsdagen. AfD är ett nationalkonservativt parti som arbetar för att eurosamarbetet ska upphöra.

Investerare har därför all anledning att fundera över hur koalitionsdiskussionerna utvecklar sig efter att valet är färdigräknat.

Hittills har tyska indexet DAX ökat cirka 9 procent i år, vilket är bättre än Stoxx Europe 600. Det ger stöd för Merkel på marknaderna, och hon står för fortsatt ekonomisk tillväxt. Får Merkel tillräckligt stort stöd för att kunna dominera koalitionsförhandlingarna ökar investerarnas optimism kring den europeiska marknaden, anser Ken Odeluga, marknadsanalytiker på City Index i London, enligt Bloomberg.

Olika sektorer påverkas beroende på vilken koalition det till slut blir. Marknadsbedömare i Tyskland tror att en CDU-ledd koalition med liberala FDP som har ungefär 9 procent av rösterna i opinionsmätningarna, är den marknadsvänligaste lösningen, medan varje regering med inslag av någon socialistisk part skulle resultera i börsnedgång.

Merkel och liberalerna ett drömscenario

Investerare och analytiker är överens om att ett drömscenario vore en koalition mellan Merkels CDU/CSU och liberala FDP som har stor chans att ta sig tillbaka till förbundsdagen.

Då blir tyska techbolag vinnare, till exempel Siemens och Deutsche Telekom. Michael Woischneck, senior aktiechef på Lampe Asset Management i Düsseldorf säger till Bloomberg att en koalition mellan CDU/CSU och FDP skulle vara positivt för Tysklands förhållningssätt gentemot tyska tech start up-företag.

FDP har kraftigt kritiserat Tysklands dåliga digitala infrastruktur och allmänt usla klimat för nya innovativa företag. En sådan koalition skulle kraftigt gynna tech-sektorn, samtidigt som mer pengar också skulle satsas på utbildning.

Tyska bygg- och fastighetsbolag skulle sannolikt också gynnas liksom inhemsk industri, inte minst bilindustrin.

Jamaica-koalitionen

Skulle Merkel och FDP inte få tillräckligt mandat finns en möjlig väg framåt med en utökad koalition. I Tyskland kallas den skämtsamt för Jamaica-koalitionen om De Gröna deltar i den, vilket syftar på Jamaicas flaggfärger svart, gult och grönt.

De Grönas inflytande i en eventuell koalition skulle med stor sannolikt tynga bilindustrin, tror Guillermo Hernandez Sampere, tradingchef på MPPM EK i tyska Eppstein. De Gröna har kritiserat regeringens förhållningssätt i dieselskandalen 2015, och partiet förordar ett förbud för förbränningsmotorer från och med 2030.

Om den nuvarande regeringskoalitionen får fortsatt förtroende gynnas den inhemska industrin, enligt tyska ekonomer som Bloomberg talat med.

– Den inhemska efterfrågan och konsumtionen är två nyckelfrågor, men de bygger på förväntningar på att vi får vissa skattelättnader, säger Felix Huefner, chefsekonom på UBS Groupn AG till Bloomberg.

Vinnare då blir framför allt bilindustrin. Båda de nuvarande regeringspartierna anser att det är nödvändigt för Tyskland att stödja bilindustrin och Merkel har offentligt argumenterat för att inte förbjuda varken diesel eller förbränningsmotorer under de närmaste decennierna.