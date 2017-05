"Aktier vinnare med balanserad europeisk politik"

Det skriver den schweiziska banken Pictet Asset Management i sin Barometer för maj.

– Ekonomin förblir robust och det ekonomiska klimatet är gott. Med Macron som president gynnas tillgångsslaget aktier av det politiskt lugnare klimatet, säger Luca Paolini, chefsstrateg på Pictet.

Han anser att utfallet av presidentvalet stärker Europa och europeiska tillgångar tillsammans med fortsatta stimulanser från ECB.

Stora inflöden av valuta har också stärkt de europeiska företagen under våren. Luca Paolini uppger att rekordhöga 345 miljarder dollar flödat in till regionen under första kvartalet. Det har skett genom företagsförvärv, vilket förebådar reallokering av kapital bland pensionsfonder och hos andra institutionella investerare.

– Vi behåller vår maximalt överviktade position för japanska aktier, dels för att den japanska ekonomin fortfarande har goda utsikter, dels för att japanska aktier är bland de allra billigaste jämfört med andra utvecklade marknader. Ett annat skäl är den japanska regeringens fortsatta marknadssubventioner, säger Luca Paolini.

När det gäller valutor tror Pictet att den amerikanska dollarn försvagas gentemot de flesta andra stora valutor eftersom dollarn fortfarande är mycket dyr.

– Investerarna har överviktat sina positioner i dollarn, vilket gör dem obalanserade. Vi ser det som att en dollarkorrigering ligger i korten, säger Luca Paolini.