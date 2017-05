Aktier: Här är månadens vinnare och förlorare

I topp hittar vi Eniros preferensaktie som stigit hela 115,2 procent den senaste månaden. Detta samtidigt som stamaktien fallit 28,6 procent. Bakgrunden till detta är den rekapitaliseringsplan som presenterades i början av april. Planen tolkades som en värdeöverföring från stam- till preferensaktieägare, och gav en nedgång i stamaktien men en uppgång i preferensaktien. Bland förslagets alla komponenter syns att varje preferensaktie ska kvittas mot 1 290 stamaktier.

På andra plats hittar vi Anoto med en uppgång på 57,1 procent. Bidragande till uppgången var att Anto Group och Neolab Convergence har förlikats i den rättsliga tvisten dem emellan och inlett ett ömsesidigt förmånligt strategiskt samarbete. Under månaden har Anoto också tecknat ett avtal med en distributör i Indien vilket eldat på uppgången.

Wilson Therapeutics hittar vi på tredje plats med en uppgång på 49,0 procent. Bolaget, som utvecklar en behandling mot den sällsynta åkomman Wilsons sjukdom, har under månaden presenterat mer detaljerade resultat i fas 2 vid en kongress. I spåren av detta har DNB höjt sin ritkurs för Wilson Therapeutics till 135 kr från tidigare 80 kr med en upprepad köprekommendation.

BE Group steg 32,6 procent under månaden vilket gör att aktien hamnar på fjärde plats. Delårsrapporten visade på ett underliggande rörelseresultat som stigit från 9 till 30 miljoner kr under det första kvartalet. Omsättningen var 16 procent upp och vd spår fortsatt god efterfrågan i år samt nämner att prisbilden har stabiliserat sig efter kraftiga uppgångar.

På femte plats ligger Midway A med en uppgång på 30,5 procent. B-aktien ligger på tolfte plats med en uppgång på 21,8 procent. Konglomeratet redovisade en kraftigt stigande vinst och omsättning vilket fick aktien att stiga rejält.

På förlorarlistan hittar vi Ortivus A- och B-aktie. Bolaget har de senaste månaderna varit utsatt för kraftig spekulationshandel vilket bland annat fått A-aktien att stiga flera hundra procent. Men facit för april blev alltså en nedgång på runt 35 procent.

Semafo föll 23,4 procent efter att guldgruvebolaget inte levt upp till förväntningarna vad gäller produktionen för det första kvartalet och dessutom sänkt sin prognos för helåret.

Även Episurf Medical hade en tuff månad med en nedgång på 20,8 procent utan några större nyheter.

Tabell 1: Aktier listade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) som stigit mer än 20 procent den senaste månaden.

Aktie 1 m (%) i år (%) Eniro AB pref 115,2 51,2 Anoto Group 57,1 17,3 Wilson Therapeutics 49,0 44,9 BE Group 32,6 45,7 Midway A 30,5 42,0 AllTele A 26,6 37,6 XANO Industri B 25,0 57,5 Indutrade 24,4 14,4 HMS Networks 24,2 33,6 Ahlstrom-Munksjö Oyj 23,5 10,0 B3IT Management 21,9 23,4 Midway B 21,8 25,5 Inwido 21,8 34,7 Micro Systemation B 21,7 0,0 Novotek B 21,6 60,2 CellaVision 21,0 67,7 OEM International B 20,8 40,4 SkiStar B 20,7 24,3 Fagerhult 20,0 56,5

Tabell 2: Aktier listade på Nasdaq Stockholm (Stockholmsbörsen) som fallit mer än 10 procent den senaste månaden.