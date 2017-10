"Finns utrymme för extrautdelning för 2017"

Det skriver Nordea i en analys där bankens köprekommendation upprepas och där riktkursen höjs 10 kr till 175 kr, en förändring Nyhetsbyrån Direkt redan har rapporterat om på tisdagen.

"I våra prognoser kommer Volvo avsluta året med en nettokassa (exklusive pensioner) på 21 miljarder kr, och vi ser en överskottskapital motsvarande 10 kr per aktie. Inklusive en avyttring av verksamheten inom Govermental Sale, växer detta till 14 kr per aktie, något som stiger till 22 kr per aktie (14 procent av börsvärdet) vid slutet av 2018", skriver Nordea.

Banken argumenterar, vilket den gjort tidigare, även för att Volvos operativa förbättringar inte fullt ut återspeglas i värderingen.

"Vi tror i dag att Volvos nya fokus på kontinuerlig förbättring, tillväxt på eftermarknaden och högre kapitaleffektivitet kompenserar för de stora svängningarna på slutmarknaderna", skriver Nordea.

Volvo handlas upp 0,8 procent till strax under 158 kr på tisdagen. Kursen har gått upp med 48 procent sedan årsskiftet.