Analys: Tele2 ser dyr ut utan Com Hem-affär

"Aktien börjar se dyr ut, om inte ledningen överväger M&A med Com Hem", skriver Société Générale i en analys daterad på torsdagen.

Efter att ha träffat Tele2:s finanschef Lars Nordmark konstaterar Société Générale att utsikterna för operatörens svenska verksamhet verkar vara fortsatt solida. Tillsammans med en stark utveckling i Baltikum anser investmentbanken att utdelningsförmågan är i bra form.

Som Nyhetsbyrån Direkt tidigare rapporterat höjer Société Générale riktkursen för Tele2 till 88 kr, från tidigare 72 kr, och upprepar rekommendationen behåll.

Société Générale ser tre scenarier som skulle kunna lyfta riktkursen ytterligare; högre besparingar i Sverige, en avyttring i Nederländerna eller en fusion med Com Hem.

Investmentbanken kallar de två första för osannolika och pekar samtidigt ut en Com Hem-affär som den mest logiska vägen att gå för Tele2. En sammanslagning med Com Hem skulle lyfta värderingen med omkring 15 kr per aktie, heter det i analysen.

"Vi tror att en affär kan bli möjlig tids nog, men för tillfället verkar ledningens motvilja hindra framsteg på den fronten", skriver Société Générale.

Spekulationer om en sammanslagning mellan Tele2 och Com Hem tog fart när Tele2:s storägare Kinnevik i april köpte cirka 18,5 procent i Com Hem.