"Till följd av de blandade signalerna från bostadsmarknaden har vi ökat vår riskpremie för aktien. Vi ligger under konsensus både för 2017 och 2018 rörande vinst per aktie, primärt drivet av lägre marginalförväntan i Sverige. Vi har dragit ner våra långsiktiga marginalförväntningar något då vi nu väntar oss att nuvarande markportfölj kommer att få svårt att ge samma avkastning som den som arbetats igenom under de senaste åren", heter det.

JM-aktien stängde på kursen 243,90 kr i fredags.