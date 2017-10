Här är onsdagens färska analyser

Nordea Markets höjer riktkursen för Fenix Outdoor till 1 000 kr från 950 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det framgår av en analys.

"Som en effekt av att det tredje kvartalet var bättre än väntat har vi höjt våra försäljningsestimat med 1-2 procent och våra estimat för vinst per aktie med 2-5 procent för de kommande tre åren", skriver Nordea.

Amerikanska analyshuset FBR inleder bevakning av Hansa Medical med en köprekommendation och en riktkurs på 475 kr. Riktkursen motsvarar en kurspotential på drygt 150 procent gentemot tisdagens stängningskurs på 188,50 kr.

Det framgår av en analys. Där skriver FBR att läkemedelskandidaten Ides har potential att förändra marknaden för njurtransplantation. Studieresultaten från Highdes-studien i mitten på 2018 väntas kunna bli en positiv drivkraft för aktien.

FBR har antagit en 80 procents sannolikhet för lansering av Ides med ett pris på 50 000 dollar.

I analyshusets mest optimistiska scenario ser FBR en värdering av Hansa Medical på 940 kr per aktie. I detta scenario har en toppförsäljning av Ides på 1,3 miljarder dollar antagits med 100 procents sannolikhet för lansering och ett pris på 80 000 dollar.

Handelsbanken Capital Markets sänker sin rekommendation för Troax till öka från köp. Riktkursen höjs till 330 från 310 kr. Det framgår av en analys. Banken motiverar sänkningen främst med att aktien har stigit kraftigt den senaste tiden. Troax har gått upp med 28 procent de tre senaste månaderna till att stänga på 295 kr på tisdagen.

Nordea Markets sänker sin rekommendation för Beijer Alma till behåll från köp.

Carnegie sänker riktkursen för Garo till 217 kr från 245 kr. Rekommendationen behåll upprepas.

Kepler Cheuvreux höjer riktkursen för Saab till 495 kr från 380 kr. Rekommendationen köp upprepas. Det skriver Reuters. Keplers riktkurs ligger därmed högst av de analytiker som följer bolaget, enligt flera sammanställningar Nyhetsbyrån Direkt har tittat på. Saab handlas kring oförändring nivåer, 431,70 kr, på onsdagen, efter ha stigit med drygt 4 procent efter rapporten på tisdagen.

Exane BNP Paribas sänker sin rekommendation för Assa Abloy till underperform från neutral. Det skriver Reuters.

Nordea Markets sänker sin rekommendation för Tieto till behåll, från tidigare köp. Det framgår av Bloomberg. Riktkursen låg tidigare på 28,50 euro, motsvarande cirka 276 kr. Nordea sätter inte några riktkurser om rekommendationen är behåll.

Redeye inleder bevakning av forskningsbolaget Isofol Medical, listat på First North, med inriktning mot onkologi med en grundvärdering på 38 kr per aktie. Det framgår av en analys. I Redeyes mest optimistiska scenario hamnar värderingen på 48 kr per aktie medan det mest pessimistiska ger en värdering på 18 kr per aktie. Redeyes analys är så kallad uppdragsanalys där bolaget betalar Redeye för att genomföra analysen.