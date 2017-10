Ahlsell ökar vinsten

Ahlsells rörelseresultat (ebita) uppgick till 597 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2017 (545). Väntat var 597 miljoner enligt SME.

Det framgår av kvartalsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 6.492 miljoner kronor (5.880) mot väntade 6.339 miljoner, och försäljningstillväxten var 10 procent (väntat: 7,8 procent), varav allt var organiskt.

Det skattepliktiga resultatet blev 421 miljoner kronor (263), mot förväntningar på 464 miljoner.

Spår god efterfrågan

Under de närmsta kvartalen talar allt för en fortsatt god efterfrågan på Ahlsells produkter.



Det skriver industridistributörens vd Johan Nilsson i fredagens kvartalsrapport, där den största marknaden Sverige betecknas som "fortsatt koncernens draglok" med en organisk tillväxt på 13 procent, återspeglande en stark efterfrågan där samtliga produktsegment ökade sin försäljning.



"Den goda marknadsutvecklingen som så här långt har präglat 2017 fortsatte under kvartalet, med särskilt god tillväxt under september", skriver Johan Nilsson.



Även i Norge var marknaden stark, medan Finland fortsätter att utvecklas positivt om än något långsammare än Sverige och Norge.



I ett separat pressmeddelande meddelar Ahlsell att upp till 7,0 miljoner av bolagets utestående aktier kommer att återköpas, huvudsakligen för att säkra ett långsiktigt aktiesparprogram. Antalet motsvarar cirka 2,2 procent av det totala antalet utestående aktier.