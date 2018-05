Fyra skarpa aktieråd

Teknikhandelsföretaget Christian Berner är, enligt Affärsvärldens analys, "klart undervärderad". Aktiekursen har gått sidledes på ett års sikt. I februari förvärvade bolaget Zander & Ingeström, verksamt inom pump- och värmeteknik, för 125 miljoner kronor, ett förvärv som inte har prisats in i värderingen, skriver tidningen. Affärsvärlden betonar även att Christian Berners vd, Bo Söderqvist, nyligen ökade sitt innehav med 5.000 aktier till ett totalt innehav på 205.000 aktier, motsvarande 1,1 procent av kapitalet.

Norska försäkringsbolaget Protector får en säljrekommendation av Affärsvärlden ur ett ettårsperspektiv då tidningen anser att börsförväntningarna sprungit iväg. "Vid en kurs på 45 norska kronor per aktie, motsvarande p/b 1,5, börjar Protectors odds se mer aptitliga ut", skriver Affärsvärlden i sin analys. Detta motsvarar en nedgång på drygt 27 kronor från dagens kurs.

Beijer Refs aktie har haft en fantastisk resa under det senaste halvåret, men aktien är säsongskänslig och sommaren är ingen bra tid för kylkoncernens aktie historiskt sett. Detta är huvudskälet till att Affärsvärlden ger Beijer Ref en säljrekommendation. Tidningen skriver visserligen att bolaget är välskött men uppgången på drygt 80 procent under de senaste 12 månaderna, vilket gör att aktien nu handlas till 31 gånger vinsten för 2018, är skäl nog att sälja och återkomma på nivåer under 109 kronor. Aktien stod vid onsdagens stängning i 139 kronor.

Affärsvärlden har även en säljrekommendation på IT-konsulten HiQ, som Nyhetsbyrån Direkt skrev om tidigare under onsdagen. "IT-konsultbolagets första kvartal var sämre än väntat. Kombinationen av svag nettorekrytering, historiskt höga värderingsmultiplar och måttlig vinsttillväxt lockar inte i nuläget", skriver tidningen. Riktkursen sätts till 60 kronor. Aktien handlas strax under 70 kronor.