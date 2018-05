Affärsvärlden: Två aktier att köpa och en att sälja

För verkstadsbolaget Nederman blev den första tiden på börsen skakig i och med finanskrisen, men bolaget har återhämtat sig väl. Aktiens avkastning exklusive utdelningar är över 10 procent per år sedan börsintroduktionen, medan Stockholmsbörsen bara ökat drygt 3 procent.

Från börsintroduktionen 2007 till 2017 har omsättningen ökat med nära 12 procent per år. En stor del av tillväxten har kommit via förvärv men bolaget har inte behövt trycka en enda nya aktie under perioden.

Nederman har enligt Affärsvärlden det mesta som kan önskas för en investering. Däribland starka huvudägare, goda tillväxtutsikter samt potential till högre lönsamhet. Trots detta är marknadens värdering av bolaget låg. Rekommendationen blir köp med riktkurs på 310 kr i ett ettårigt perspektiv.

Danska vindturbintillverkaren Vestas kvartalsrapport som släpps på fredag väntas inte bjuda på några överraskningar. Ledningen har under ett halvt decennium levererat precisa prognoser och bolaget har redan flaggat för en breddning av verksamheten.

Att el numera även används till cyklar, bilar och fartyg och inte bara till byggnader är mycket positivt för företaget. Till och med flygbolag har på senaste tiden allvarligt talat om att införa eldrivna flygplan.

Omsättningen har ökat från 6 miljarder euro till 10 miljarder euro på fem år. För att klara konkurrensen räcker det däremot inte att bygga högre och effektivare kraftverk, utan en förändrad strategi krävs, resonerar tidningen. Rekommendationen blir köp med en riktkurs på 495 danska kronor.

Swedbank har klarat sig bättre på kort sikt än andra banker i bostadsfrossan. Detta ger ett bra läge att kliva av högt värderade och alltmer riskfyllda svenska bolånevinster.

"På Factsets konsensus bland bankanalytiker är Swedbanks p/e-tal för 2018-2019 runt 10, i linje med övriga nordiska storbanker. Egenkapitalvärderingen på i dag p/b 1,7 är däremot en fortsatt tydlig premie mot storbankskollegernas p/b 1,2-1,4. Premien bygger på att Swedbank fortsätter leverera i närheten av sitt höga 15-procentiga avkastningsmål på eget kapital, ROE", skriver affärsvärlden.

Rekommendationen blir att sälja i tid, eftersom att vägen framåt inte är värd de förhöjda riskerna.

I det senaste numret finns även en köprekommendation på Kindred. Den analysen släpptes via tidningen tjänst Analys+ redan under onsdagen och refererades då av Nyhetsbyrån Direkt.