Det framgår av det senaste numret av tidningen vars utgivningsdag ändrats till torsdagar.

Livekasinounderleverantören Evolution Gaming är stjärnan bland de svenska spelleverantörerna, skriver Affärsvärlden. Bolaget har rusat med drygt 85 procent under 2017 och sexfaldigat börsvärdet sedan introduktionen i 2015. Affärsvärlden bedömer goda tillväxtförutsättningar på kort sikt och rekommenderar köp.

Investmentbanken ABG Sundal Collier, noterad i Oslo, har hög intjäning kombinerat med god risk- och kostnadskontroll. Bolaget är inte högt värderat och kan stå inför ett potentiellt vinstlyft. Affärsvärlden råder köp med måtta.

Klädkedjan MQ har tappat 29 procent sedan januari 2016. Bolaget har vid flera tillfällen misslyckats med att etablera sig i Norge, när många andra svenska detaljhandlare lyckats. Den förvärvade klädkedjan Joy bidrar samtidigt till att späda ut MQ:s rörelsemarginal. Affärsvärlden ger rekommendationen vänta.

Vitvarujätten Electrolux har under året överträffat koncernens viktigaste mål om 6 procents rörelsemarginal. Koncernens mål har nåtts under fyra år, senast 2010. Men lönsamheterna har snart därefter fallit tillbaka till omkring 4 procent. Affärsvärlden rekommenderar sälj, och sedan köp när aktien handlas under 247 kronor. Electrolux stängde på drygt 286 kronor på onsdagen.