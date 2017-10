I tidningens "aktiva portfölj" säljs klädkedjan H&M och en del av likviden investeras i kosmetikbolaget Oriflame.



Essity har enligt Affärsvärlden väldigt mycket av det som en investerare söker.



"Stabilitet, goda tillväxtutsikter och potential att lyfta lönsamheten. Aktien passar utmärkt i en långsiktig portfölj", anser tidningen som rekommenderar köp.



Nestes ursprung inom fossila vätskor skymmer förnybara affärer värda hela aktiekursen, argumenterar Affärsvärlden.



"Börsen betalar bara för Nestes fossildelar, två skapliga oligopolaffärer längs med östra Östersjön. Nestes snabbväxande globala framtidsaffär inom biobränsle och bioplast fås på köpet", menar tidningen som rekommenderar köp med tipset att lägga aktien i byrålådan som en av flera investeringar på temat energiomställning.



Låskoncernen Assa Abloy gick på en smäll under sommaren, men även om aktien har kommit ned en aning är värderingen alltjämt för hög, enligt Affärsvärlden som rekommenderar vänta.



"Köp gärna vid nedåtrekyler, efter tredjekvartalsrapporten eller om Johan Molin plötsligt aviserar sin avgång", skriver tidningen som bedömer att aktien utifrån nuvarande nivå i bästa fall lär utvecklas som börsen som helhet under det kommande året.



IT-konsulten Knowit är inne i en "stark operationell trend" och ser trots det senaste årets uppvärdering på drygt 60 procent varav 45 procent i år attraktiv ut på flera parametrar. Affärsvärldens bedömning är att digitaliseringen kommer att driva en hög efterfrågan under många år framöver.



Köprådet lämnas med riktkursen 159 kronor på ett års sikt.