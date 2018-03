Två heta köptips

Vårdföretagen som börsnoterats de senaste åren har haft det tufft på börsen. Bland dessa finns Ambea, som börsnoterades för snart ett år sedan. Aktien har fallit med 20 procent sedan introduktionen men i jämförelse med konkurrenterna är Ambea en av snabbväxarna.

Med ett p/e-tal som i år och nästa år hamnar på 17 respektive 15 vid optimistiska antaganden, är förutsättningarna för en kursuppgång små. Affärsvärlden menar att det är för tidigt köpa aktien, och rådet blir vänta.

Catella, som är Stockholmsbörsens enda stora finansrådgivare och förmögenhetsförvaltare utanför storbankerna, gynnas av den ultralätta penningpolitiken.

Aktien handlades mellan 20 och 21 kronor på onsdagen och totalavkastningen de senaste fem åren är över 300 procent. Affärsvärlden menar att den underliggande vinststyrkan hos bolaget underskattas och rådet blir köp.

Konfektyrkoncernen Cloetta har fått rekommendationen köp i Affärsvärlden vid flera tillfällen de senaste åren. Efter en svag halvårsrapport överreagerade marknaden och Affärsvärlden rekommenderade återigen köp. Efter detta har aktien stigit med 11 procent. Affärsvärlden är däremot inte övertygade om att denna uppgång är välförtjänt.

Bland svagheterna i bolaget nämns en mager organisk tillväxt och efter att affärsvärlden sänkt vinstprognoserna rejält för 2018 och 2019 handlades Cloetta till p/e-tal på knappt 21 respektive 19. Nettoskuldsättningen på 2,4 gånger ebitda gjorde att aktien inte såg så lockande ut.

"Multiplarna gör att Cloetta inte sticker ut som billig längre i jämförelse med internationella konkurrenter", skriver Affärsvärlden som nu inte ser något köpläge i Cloetta och därför sänker rekommendationen till vänta.

B3IT växer snabbast bland it-konsultbolagen på Stockholmsbörsen trots att bolaget är en av de mindre. Den snabba tillväxten via förvärv, nyetablerade verksamheter och flytt av huvudkontor minskade resultatet mer än väntat under det andra och tredje kvartalet. Detta gjorde att aktiekursen gick från 102:5 till 71 kronor per aktie. Bokslutet blev däremot en vändning och rörelsemarginalen återställdes under det fjärde kvartalet.

B3IT värderas på ev/ebit 10 respektive 8 på Affärsvärldens prognoser för 2018 och 2019, vilket är för lågt för ett bolag som har så bra förutsättningar att visa hög vinsttillväxt. Rådet blir att köpa aktien med riktkurs 105 kronor om ett år.