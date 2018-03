Tre skarpa aktieråd

Nästa vecka blir Bygghemma Group årets första nykomling på Stockholmsbörsen. Priset sätts i intervallet 45-50 kronor, vilket ger det högsta värdet bland börsens e-handlare. Detta innebär skuldjusterat en ansträngd startvärdering på ev/ebitda 35-38 för 2017, eller ev/ebitda 24-26 exklusive jämförelsestörande poster.

Framtida förvärv riskerar att bli värdeförstörande om bolaget inte har mycket god disciplin mot dagens höga e-handelsmultiplar, argumenterar tidningen. Vidare finns även på den negativa sidan de mindre gynnsamma huspriserna och bolånevillkor än senare års, vilket minskar utrymmet i plånboken för renoveringar.

Investeringsbolaget FSN köpte dyrt och blev huvudägare under hösten 2016. Ett halvår senare har det bidragit till en urspårad e-handelsvärdering på börsen. Sannolikheten för en skenande övervärdering är stor under en kort börsperiod till FSN dumpar resterande innehav. Aktien är inte värd priset, och rådet blir att avstå noteringen, skriver tidningen som under vinjetten Analys+ redan tidigare i veckan publicerade avstå-analysen på Bygghemma, en analys som Nyhetsbyrån Direkt då gjorde ett referat av.

Bygghissbolaget Alimak är under stark tillväxt. För ett år sedan bekräftade bolaget att de gjort två stora förvärv. Dels köpte bolaget den danska konkurrenten Avanti Wind Systems samt en australiensk expert på fasadhissar, Facade Access Group.

Omsättningen närapå fördubblades under fjolåret och lyftet berodde dels på förvärven, men även på en god organisk tillväxt med en ökning på 9 procent. För kommande år ser utsikterna fortsatt goda ut. Bland annat fick bolaget en stororder i Australien värd 70 miljoner kronor, vilket är det största uppdraget för bolaget hittills. Vidare tror Affärsvärlden att flera storköp i bolaget är att vänta, utöver de som redan gjorts av huvudägare Latour. Rådet blir köp med en riktkurs på 158 kronor.

Bussbolaget Nobina ger snart 6 procents offentligfinansierad utdelningskupong, men fall inte för frestelsen - råder Affärsvärlden.

Kollektivbusstrafik har historiskt utsatts för prispress, vilket skadar lönsamheten. Med en hackig lönsamhet blir den höga utdelningen snabbt ohållbar och överbelåning kan bli ett stort problem.

Även framtida skatteinbetalningar kan bli en svårighet för bolaget, menar Affärsvärlden.

"Historiska förlustavdrag har nästintill befriat Nobina från skatteinbetalningar. Stalltipset är förbrukade avdrag inom tre år. Med full skatt motsvarar golvet i bolagets utdelningspolicy närmare hela nettoresultatet eller det fria kassaflödet", skriver tidningen.

Affärsvärlden menar att bolagets framtid innefattar en instabil riskprofil, och att dagens aktiekurs på 55 kronor är för hög. Rådet blir att sälja.