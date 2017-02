ABB nådde inte hela vägen

ABB redovisar ett rörelseresultat ("operationellt ebita"), på 1.057 miljoner dollar för det fjärde kvartalet 2016 (1.101).

Analytikerna hade i snitt räknat med 1.074 miljoner dollar, enligt SME Direkts prognossammanställning.

Intäkterna uppgick till 8.993 miljoner dollar (9.242), att jämföra med analytikernas förväntningar på 8.921 miljoner dollar.

En utdelning på 0:76 schweizerfranc föreslås (0:74), mot väntade 0:76 franc enligt SME Direkt.

Basorderingången minskar

ABB:s basorderingång (order värda mindre än 15 miljoner dollar) var 1 procent lägre under det fjärde kvartalet 2016 än under motsvarande period 2015 i lokal valuta, efter att ha minskat med 6 procent under närmaste föregående kvartal. I dollar sjönk basorder 4 procent.

Den totala orderingången ökade med 3 procent (oförändrat i dollar). Ökningen drevs främst av stora beställningar.

Stora order, definierat som 15 miljoner dollar och över, låg 35 procent högre (24 procent i dollar) på grund av stora order inom Power Grids och Discrete Automation and Motion.

Stora order utgjorde 17 procent av totala orderingången, jämfört med 14 procent samma kvartal föregående år. Vad gäller stora order noterar ABB en förbättring inom Discrete Automation and Motion, oförändrat inom Process Automation och lägre i de två övriga divisionerna.

Den totala orderingången på tjänster och programvara ökade med 4 procent (2 procent i dollar) jämfört med fjärde kvartalet 2015 och stod för 20 procent av den totala orderingången, något högre än samma period för ett år sedan.

Sammantaget uppgick ABB:s orderingång till 8.277 miljoner dollar, vilket kan jämföras med SME Direkts konsensus som var 8.045 miljoner dollar.

Orderstocken uppgick i slutet av december 2016 till 23 miljarder dollar, 1 procent lägre (5 procent i dollar) än slutet av 2015. Kvoten bokade order/fakturering för fjärde kvartalet var 0,92 jämfört med 0,89 för fjärde kvartalet 2015.

2017 ett mellanår

ABB väntar sig att 2017 blir ett mellanår ("a transitional year).

Det skriver bolaget i bokslutskommunikéns avsnitt om utsikter på kort sikt, efter att liksom i förra kvartalsrapporten ha redogjort för en blandad omvärldsbild med fortsatt osäkerhet, och uppgett att omvandlingen av ABB fortsätter.

Vissa makroekonomiska tecken är fortsatt positiva i USA och tillväxten i Kina väntas fortsätta, skriver bolaget också. Oljepriser och valutaeffekter väntas fortsätta påverka bolagets resultat, skriver ABB.