"7,25 procents ränta inget fynd"

Addvises räntepapper marknadsförs mot privatplacerare och i tider av relativt låga räntor ser det förstås lockande ut. Obligationer har ju alltid lite lägre kreditrisk än aktier, då obligationer står före i kön om ett bolag för vacklar vid ruinens brant.

Att vara leverantör av utrustning till sjukvårds- och forskningsenheter är dessutom okänsligt för svängningar i konjunkturen. Bolaget växer ovanpå det via kompletterande förvärv och målet är att öka försäljningen med 20 procent om året. Ändå är det inte alls givet att du ska låna ut dina pengar till Addvise via denna ränteplacering.

Bolaget har svag historik, men tjänar nuförtiden ändå pengar. Rörelsemarginalen ligger exklusive engångsposter på 6-7 procent. Finanserna var vid halvårsskiftet riktigt svaga och de 139 miljonerna i korta och långa räntebärande skulder raderar i nuläget ut nästan hela rörelsevinsten.

Obligationen som nu emitteras som tillför Addvise initialt 100 miljoner kr före emissionskostnader på 6 miljoner kr. Det ska i första refinansiera bolaget och sänka räntekostnaderna samt i andra hand gå till förvärv. Bolaget kan emittera mer av samma obligation och få in maximalt 240 miljoner kr.

Att låna 100 miljoner kr till 7,25 procents ränta kostar uppenbarligen 7,25 miljoner kr om året. Rörelsevinsten i år blir kanske 15 miljoner kr exklusive engångskostnader och kassaflödet från rörelsen ännu bättre. Addvise lär klara av att betala räntorna på obligationen, men det känns ändå inte som ett fynd då det inte är den allra tryggaste räntetäckningen. Kassaflödena ska räcka till förvärv också.

Sist Addvise emitterade femårsobligationer till allmänheten var september 2014 och då var räntan 10 procent. Det är detta obligationslån som bolaget ska betala tillbaka i förtid, vilket ska sänka räntekostnaderna med ca 2,4 miljoner kr om året. Nu är Addvise lönsammare och säkrare därför är räntan lägre på det nya lånet.

Teckna endast om du tror på lyckade förvärv för Addvise. Gillar du placeringar som ger 7-8 procent i kvartalsvisa utbetalningar finns det preferensaktier som känns säkrare. Det behöver med det sagt inte vara fel med en liten post Addvise i en bredare portfölj.

Teckningsperioden slutar den 6 oktober och du tecknar via Avanza och Mangold. Obligationen blir noterad på Nasdaq Stockholm den 13 oktober under namnet Addvise002 och kan därför komma att handlas med både rabatt och premium under den femåriga löptiden.